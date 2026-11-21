Già ordinabile in Europa sia con carrozzeria berlina sia nella gettonata variante Wagon, la media ceca viene proposta con due livelli di potenza complessiva: 135 Cv per chi privilegia l’efficienza pura nei tragitti quotidiani e 170 Cv per chi cerca maggiore brillantezza nei sorpassi e a pieno carico. La struttura della gamma risulta chiara e razionale, articolandosi esclusivamente sui due allestimenti Executive e Style, entrambi pensati per soddisfare sia la clientela privata sia le flotte aziendali grazie a una dotazione tecnologica e di sicurezza completa.

Il listino prevede la berlina Executive da 135 Cv, seguito dalla Style da 170 Cv, mentre per passare alla più capiente versione Wagon occorre mettere in conto un sovrapprezzo fisso di circa 1.000 CHF su tutte le configurazioni. Le prime consegne sono programmate a partire da gennaio 2027.