La Mercedes-AMG GT Suv tocca i 1.169 Cv

Le dimensioni sono importanti: 5,08 metri di lunghezza, due metri di larghezza e un passo di 3,04 metri. Sotto la carrozzeria trova posto la piattaforma AMG.EA a 800 Volt, progettata per supportare ricariche ad altissima potenza. La batteria da 106 kWh equipaggia la versione d'ingresso, mentre per le varianti più potenti è disponibile anche quella da 128 kWh. La GT 53 dispone di due motori elettrici, uno per asse, per 544 Cv complessivi e 800 Nm di coppia. La trazione integrale 4Matic+ consente di accelerare da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi e raggiungere 250 km/h. L'autonomia massima dichiarata è di 668 km. La GT 55 sale a 816 Cv e 1.860 Nm, mentre la GT 63 raggiunge 1.169 Cv e 2.000 Nm, con uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 2,7 secondi.

Per le versioni superiori, la batteria da 128 kWh promette fino a 700 km di autonomia e può recuperare 450 km in dieci minuti nelle condizioni di ricarica indicate. Sospensioni attive, abitacolo digitale e una gestione sofisticata dei movimenti della carrozzeria completano il pacchetto.