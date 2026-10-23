Renault 5 E-Tech, più autonomia e tecnologia
La compatta francese aggiorna batterie, motori e dotazioni
La Renault 5 E-Tech Electric si rinnova puntando su efficienza, prestazioni e personalizzazione. L'aggiornamento della gamma interessa soprattutto batterie e autonomia, con interventi aerodinamici sul sottoscocca e sui retrovisori che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica.La versione Urban Range, con batteria da 40 kWh e motore da 120 Cv, raggiunge ora 315 km di autonomia dichiarata nel ciclo WLTP. La variante Comfort Range da 52 kWh porta invece il dato a 430 km, circa 20 in più rispetto alla precedente configurazione.
La novità più interessante riguarda la Five, versione d'ingresso che adotta una batteria LFP da 36,5 kWh e un motore da 110 Cv. L'autonomia arriva a 305 km, mentre la ricarica rapida in corrente continua supporta potenze fino a 80 kW. Anche l'abitacolo guadagna contenuti: debutta la modalità di guida Smart, che gestisce automaticamente le impostazioni Eco, Comfort e Sport, mentre l'assistente Gemini di Google arriva attraverso un aggiornamento software. Si aggiungono la ricarica wireless MagSafe e nuove possibilità di personalizzazione estetica.
La Renault 5 punta così a rafforzare il proprio ruolo tra le elettriche urbane, combinando stile rétro, tecnologia moderna e una gamma più articolata.