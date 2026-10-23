Renault 5 E-Tech, più autonomia e tecnologia

La Renault 5 E-Tech Electric si rinnova puntando su efficienza, prestazioni e personalizzazione. L'aggiornamento della gamma interessa soprattutto batterie e autonomia, con interventi aerodinamici sul sottoscocca e sui retrovisori che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica.La versione Urban Range, con batteria da 40 kWh e motore da 120 Cv, raggiunge ora 315 km di autonomia dichiarata nel ciclo WLTP. La variante Comfort Range da 52 kWh porta invece il dato a 430 km, circa 20 in più rispetto alla precedente configurazione.