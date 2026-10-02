Hyundai Tucson 2027: più spazio e tecnologia
Il best-seller coreano si rinnova radicalmente con il linguaggio 'Art of Steel'
La Hyundai Tucson si prepara a conquistare il mercato con la nuova generazione 2027, rivoluzionando la propria formula di successo senza rinunciare ai punti di forza storici. Costruita per il mercato europeo nello stabilimento di Nosovice, la nuova Tucson abbandona le linee morbide del passato per abbracciare l'inedito linguaggio stilistico "Art of Steel", caratterizzato da forme più squadrate, muscolose e imponenti.
Tra gli elementi estetici principali spicca la firma luminosa frontale H-Edge e l'innovativo sistema posteriore Micro Pixel Lighting, composto da migliaia di LED ad altissima precisione. Cresciuta leggermente nelle dimensioni (con una lunghezza aumentata di circa 35 mm e passo ottimizzato), la Tucson 2027 garantisce un’abitabilità superiore. Il bagagliaio raggiunge la capienza record di 695 litri, mentre i sedili posteriore regolabili e i sedili anteriori Ergo Motion dotati di massaggio e celle pneumatiche innalzano il comfort di bordo a livelli di categoria superiore.
L'abitacolo compie un vero salto generazionale: al centro della plancia debutta l'infotainment Pleos Connect basato su Android, con assistente vocale evoluto Gleo AI. Sotto il cofano sparisce definitivamente il diesel mild-hybrid, lasciando spazio a una gamma completamente elettrificata a benzina: versioni Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in Hybrid con potenze comprese tra 150 e 292 CV. L'arrivo nelle concessionarie europee è previsto per la primavera del 2027.