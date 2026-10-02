Hyundai Tucson 2027: più spazio e tecnologia

Tra gli elementi estetici principali spicca la firma luminosa frontale H-Edge e l'innovativo sistema posteriore Micro Pixel Lighting, composto da migliaia di LED ad altissima precisione. Cresciuta leggermente nelle dimensioni (con una lunghezza aumentata di circa 35 mm e passo ottimizzato), la Tucson 2027 garantisce un’abitabilità superiore. Il bagagliaio raggiunge la capienza record di 695 litri, mentre i sedili posteriore regolabili e i sedili anteriori Ergo Motion dotati di massaggio e celle pneumatiche innalzano il comfort di bordo a livelli di categoria superiore.

L'abitacolo compie un vero salto generazionale: al centro della plancia debutta l'infotainment Pleos Connect basato su Android, con assistente vocale evoluto Gleo AI. Sotto il cofano sparisce definitivamente il diesel mild-hybrid, lasciando spazio a una gamma completamente elettrificata a benzina: versioni Mild Hybrid, Full Hybrid e Plug-in Hybrid con potenze comprese tra 150 e 292 CV. L'arrivo nelle concessionarie europee è previsto per la primavera del 2027.