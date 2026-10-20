Grizzly e Grizzly Fastback: le nuove proposte Fiat

La Grizzly misura 4,39 metri e adotta una coda verticale, con lunotto ampio e tergicristallo. La Fastback arriva invece a 4,49 metri e si distingue per il tetto discendente e il posteriore più slanciato. Entrambe condividono un passo di 2,67 metri e un design caratterizzato da superfici squadrate, paraurti pronunciati e gruppi ottici a Led. Anche la capacità di carico è interessante: 545 litri per la Grizzly e oltre 600 per la Fastback.

La gamma dei motori comprenderà tre alternative. Alla base ci sarà il tre cilindri turbo benzina 1.2 da 100 Cv, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Chi preferisce maggiore comfort potrà scegliere la variante mild hybrid a 48 Volt da 145 Cv, con trasmissione automatica a doppia frizione. Prevista anche una versione elettrica da 113 Cv, alimentata da una batteria da 54 kWh. Gli interni promettono spazio per passeggeri e bagagli, con schermo centrale da circa 10 pollici e tunnel sospeso per riporre gli oggetti. La produzione è prevista in Marocco, mentre l'apertura degli ordini europei è attesa per il 5 gennaio 2027.