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Grizzly e Grizzly Fastback: le nuove proposte Fiat

Due nuovi Suv, uno dalla linea tradizionale e l'altro con coda coupé, per ampliare la gamma Fiat. Benzina, mild hybrid ed elettrico le motorizzazioni previste
Grizzly e Grizzly Fastback: le nuove proposte Fiat
Fiat
di Redazione
Grizzly e Grizzly Fastback: le nuove proposte Fiat
Due nuovi Suv, uno dalla linea tradizionale e l'altro con coda coupé, per ampliare la gamma Fiat. Benzina, mild hybrid ed elettrico le motorizzazioni previste

Fiat prepara il ritorno nel segmento C con Grizzly e Grizzly Fastback, due crossover progettati per rispondere a esigenze differenti attraverso una base tecnica comune. Presentate al pubblico in anteprima, le nuove vetture puntano su dimensioni generose, abitabilità e prezzi competitivi, con l'obiettivo di rafforzare la presenza del marchio in una delle categorie più importanti del mercato europeo. Le differenze emergono soprattutto nella carrozzeria.

La Grizzly misura 4,39 metri e adotta una coda verticale, con lunotto ampio e tergicristallo. La Fastback arriva invece a 4,49 metri e si distingue per il tetto discendente e il posteriore più slanciato. Entrambe condividono un passo di 2,67 metri e un design caratterizzato da superfici squadrate, paraurti pronunciati e gruppi ottici a Led. Anche la capacità di carico è interessante: 545 litri per la Grizzly e oltre 600 per la Fastback.

La gamma dei motori comprenderà tre alternative. Alla base ci sarà il tre cilindri turbo benzina 1.2 da 100 Cv, abbinato al cambio manuale a sei rapporti. Chi preferisce maggiore comfort potrà scegliere la variante mild hybrid a 48 Volt da 145 Cv, con trasmissione automatica a doppia frizione. Prevista anche una versione elettrica da 113 Cv, alimentata da una batteria da 54 kWh. Gli interni promettono spazio per passeggeri e bagagli, con schermo centrale da circa 10 pollici e tunnel sospeso per riporre gli oggetti. La produzione è prevista in Marocco, mentre l'apertura degli ordini europei è attesa per il 5 gennaio 2027. 

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