Nel più recente aggiornamento di gamma, la vettura adotta una batteria da 78 kWh abbinata a una nuova taratura di sterzo e sospensioni, studiata per rendere la guida più precisa e coinvolgente rispetto alle prime versioni. Sotto il cofano lavora un propulsore elettrico da 258 Cv e 290 Nm di coppia, capace di spingere l’auto fino a 175 km/h con un consumo medio dichiarato di 16,5 kWh ogni 100 km e un’autonomia omologata attorno ai 552-560 km nel ciclo WLTP.

Su strada emerge soprattutto l’elevato livello di insonorizzazione e assorbimento delle asperità, mentre l’abitacolo si distingue per rivestimenti di pregio e una dotazione di serie completa sin dall’allestimento Takumi, sebbene la quasi totale assenza di tasti fisici obblighi a gestire molte funzioni tramite lo schermo centrale.