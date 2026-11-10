Lambretta Elettra S: il mito cammina a batteria
Design futuristico, 119 km di autonomia e sella flottante per il modello a zero emissioni pronto alla produzione.
Lo storico marchio milanese proietta il suo inconfondibile stile verso il futuro della mobilità urbana proponendo la nuova Lambretta Elettra S. Presentata in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni del brand, questa versione speciale pronta per la produzione in serie rappresenta la perfetta sintesi tra l'eredità stilistica delle classiche Lambrette e le esigenze della transizione ecologica.
Il design è caratterizzato da linee tese e spigolose che reinterpretano la silhouette tradizionale, arricchite da dettagli moderni come il faro anteriore full LED integrato nel manubrio, la scenografica sella flottante e il manubrio pieghevole con comandi a scomparsa. Dal punto di vista prestazionale, la Lambretta Elettra S è spinta da un motore elettrico capace di erogare una potenza massima di circa 11 kW e una velocità di punta pari a 110 km/h, rendendola adatta anche agli spostamenti extraurbani.
Il pacco batterie da 4,8 kWh garantisce un'autonomia che raggiunge i 119 km nel ciclo urbano, mentre il peso contenuto in circa 135 kg assicura un'eccellente maneggevolezza nel traffico cittadino. Con questo modello a zero emissioni, Lambretta rinnova la sfida nel segmento premium su due ruote.