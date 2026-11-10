Cerca e trova immobili
Segnalaci
MILANO

Lambretta Elettra S: il mito cammina a batteria

Design futuristico, 119 km di autonomia e sella flottante per il modello a zero emissioni pronto alla produzione.
Lambretta Elettra S: il mito cammina a batteria
Lambretta
di Redazione
Lambretta Elettra S: il mito cammina a batteria
Design futuristico, 119 km di autonomia e sella flottante per il modello a zero emissioni pronto alla produzione.

Lo storico marchio milanese proietta il suo inconfondibile stile verso il futuro della mobilità urbana proponendo la nuova Lambretta Elettra S. Presentata in occasione delle celebrazioni per gli 80 anni del brand, questa versione speciale pronta per la produzione in serie rappresenta la perfetta sintesi tra l'eredità stilistica delle classiche Lambrette e le esigenze della transizione ecologica.

Il design è caratterizzato da linee tese e spigolose che reinterpretano la silhouette tradizionale, arricchite da dettagli moderni come il faro anteriore full LED integrato nel manubrio, la scenografica sella flottante e il manubrio pieghevole con comandi a scomparsa. Dal punto di vista prestazionale, la Lambretta Elettra S è spinta da un motore elettrico capace di erogare una potenza massima di circa 11 kW e una velocità di punta pari a 110 km/h, rendendola adatta anche agli spostamenti extraurbani.

Il pacco batterie da 4,8 kWh garantisce un'autonomia che raggiunge i 119 km nel ciclo urbano, mentre il peso contenuto in circa 135 kg assicura un'eccellente maneggevolezza nel traffico cittadino. Con questo modello a zero emissioni, Lambretta rinnova la sfida nel segmento premium su due ruote.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire
LIVE
CANTONE
1 gior
48
76

All'estero dopo la pensione: «In Svizzera la vita costa troppo». Ma c'è chi non vuole partire

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa
LIVE
SVIZZERA
1 gior
120
220

Guadagna 20mila franchi al mese, ma non può ancora permettersi una casa

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno
LIVE
MAGGIA
2 gior
20
51

«Quasi due milioni per un metro di larghezza»: perplessità sulla passerella di Aurigeno

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale
LIVE
FCL
2 gior
34
73

Il rosso di Ajeti condanna il Lugano alla prima (pesantissima) sconfitta stagionale

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»
LIVE
AUSTRIA/SVIZZERA
1 gior
41
67

Svizzero a 174 km/h sugli 80, la scusa: «In Germania vado sempre a 200»

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata
LIVE
CONFINE
1 gior
6
34

Prima evade dai domiciliari, poi viene trovata con una "sorpresina": arrestata

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila
LIVE
CANTONE
7 ore
104
179

Ostinelli non molla e ne vuole 30mila

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio
LIVE
AVEGNO GORDEVIO
1 gior

Documenti confidenziali altrui consegnati per sbaglio

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva
LIVE
FAIDO
1 gior
12
52

Fuga e incidente sull’A2, per il 58enne richiesta la detenzione preventiva

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata
LIVE
CANTONE
14 ore
3
65

Sì, questa ragazza di nome Sharon è davvero innamorata

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»
LIVE
BELLINZONA
21 ore
9
61

«Prima le feste, poi la chiusura definitiva?»

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»
LIVE
LOCARNO
2 gior
12
70

Via l'organo, arrivano le icone: «È la fine di un'epoca»

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro
LIVE
CANBERRA
2 gior
5
28

Tre ori olimpici e 130 candidature: non trova lavoro

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche
LIVE
BERNA
2 gior
2
84

Quattordici cavalli morti, donati quasi 100mila franchi per coprire le spese mediche

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
158

«Gli influencer alla cena di Natale, i dipendenti no»

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo
LIVE
ZURIGO
2 gior

Cade sui binari e viene travolto dal treno in arrivo

«Gli hacker possono colpire anche te»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
46

«Gli hacker possono colpire anche te»

In bilico tra la vita e la morte
LIVE
CANTONE
2 gior
2
16

In bilico tra la vita e la morte

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare
LIVE
CANTONE
14 ore
11

Incidenti in Ticino: le vie più pericolose e le ore da evitare

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore
LIVE
CRACOVIA
2 gior

Cracovia, altri tre cadaveri trovati a casa del presunto attentatore

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata
LIVE
CALCIO
1 gior
3
18

«Siamo campioni!»: invasione di campo e festa, poi la doccia gelata

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti
LIVE
CANTONE
1 gior
13
24

8 milioni di euro spariti: 145 investitori coinvolti

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi
LIVE
LOCARNO
1 gior

Locarno in lutto: è morto l'ex sindaco Diego Scacchi

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
5 ore

Sei anni e tre mesi all’uomo della ‘ndrangheta in Svizzera

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»
LIVE
NATIONAL LEAGUE
1 gior
4
23

«Due partite che risveglieranno tante emozioni in me»

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»
LIVE
CADENAZZO
1 gior
53
113

Semafori a Cadenazzo: «Ma i ticinesi non avevano detto no?»

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente
LIVE
ZURIGO
1 gior
37
80

La polizia spara a un cane di 60 chili, il proprietario tenta di disarmare un agente

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero
LIVE
SCI ALPINO
22 ore
1
17

Stagione già compromessa per la giovane speranza dello sci svizzero

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
107
77

Conclusa l'occupazione dello stabile FFS

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
17
147

Torna l'autogestione: occupato uno stabile vicino alla stazione

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende
LIVE
VALLESE
2 gior
12
45

Crans-Montana: aiuto negato ad alcune vittime, il Cantone si difende

Il Governo trasloca per un giorno
LIVE
CANTONE
10 ore
54

Il Governo trasloca per un giorno

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera
LIVE
CALCIO
2 gior
1
9

Quei 500 franchi in più di stipendio che gli hanno cambiato la carriera

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?
LIVE
SVIZZERA
11 ore
8
25

Se abbasso il riscaldamento di un grado, quanto posso risparmiare?

Cento candeline per Caterina Ceschi
LIVE
LOCARNO
1 gior
1
19

Cento candeline per Caterina Ceschi

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere
LIVE
CANTONE
9 ore
1
22

Giovedì bagnato, ma il freddo (quello vero) si fa attendere

Il ristorante dei Moretti è fallito
LIVE
VALLESE
1 gior
14
54

Il ristorante dei Moretti è fallito

Medaglie e sorrisi al sapore di miele
LIVE
VALLE DI MUGGIO
2 gior
43

Medaglie e sorrisi al sapore di miele

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»
LIVE
ARGOVIA
2 gior
8
30

La fuga finisce con uno schianto: «Ci è sembrato di essere in un film»

«Non siamo semplici affittacamere»
LIVE
LUGANO
1 gior
12
31

«Non siamo semplici affittacamere»

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
31
131

200 persone per l'occupazione di Giubiasco: «Un clima magico»

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti
LIVE
BULGARIA
3 ore

Strage in autostrada: 11 morti e 50 feriti

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»
LIVE
CICLOCROSS
21 ore
1
10

«Hanno rubato il momento più importante della mia carriera»

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»
LIVE
LUGANO
13 ore
17
37

Appalti pubblici: «Pensar male è peccato, ma spesso si azzecca»

Negato lo statuto S a 286 ucraini
LIVE
SVIZZERA
2 gior
33
211

Negato lo statuto S a 286 ucraini

Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»
LIVE
CANTONE
10 ore
69
214

Se i figli commettono reati gravi, «punire anche i genitori»

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia
LIVE
U20
3 gior
25
115

La Svizzera di Cereda non giocherà contro la Russia

K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta
LIVE
ZURIGO
3 gior
1
17

K.I.T.T. non trova acquirenti: l'auto di "Supercar" resta invenduta

Vent'anni di 'ndrangheta o solo «gesti di cortesia»?
LIVE
SVIZZERA / CANTONE
14 ore
8
25

Vent'anni di 'ndrangheta o solo «gesti di cortesia»?

Insulti, umiliazioni e capelli strappati: «Avevo paura ad andare ad allenamento»
LIVE
ZURIGO
1 gior

Insulti, umiliazioni e capelli strappati: «Avevo paura ad andare ad allenamento»

ULTIME NOTIZIE MOBILITÀ
Tesla, è arrivata la fine del Cybertruck?
LIVE
SAN CARLOS
1 gior
14

Tesla, è arrivata la fine del Cybertruck?

Fiat Pandina Tributo Autobianchi: un omaggio alla Y10
LIVE
TORINO
2 gior
5

Fiat Pandina Tributo Autobianchi: un omaggio alla Y10

Zeekr 9X: l’ambizione del nuovo suv ibrido di lusso
LIVE
ROMA
3 gior
1
4

Zeekr 9X: l’ambizione del nuovo suv ibrido di lusso

Renault 4 E-Tech 2027: tutte le novità
LIVE
BOULOGNE-BILLANCOURT
4 gior
5

Renault 4 E-Tech 2027: tutte le novità

Fiat Multiplina, quattro posti in formato microcar
LIVE
TORINO
2 sett
5
33

Fiat Multiplina, quattro posti in formato microcar

La Mercedes-AMG GT Suv tocca i 1.169 Cv
LIVE
AFFALTERBACH
2 sett
4
10

La Mercedes-AMG GT Suv tocca i 1.169 Cv

ID. Tiguan, il nuovo Suv elettrico Volkswagen
LIVE
WOLFSBURG
2 sett
6

ID. Tiguan, il nuovo Suv elettrico Volkswagen

Yaris Cross Hybrid 130, il piccolo Suv Toyota
LIVE
GIAPPONE
2 sett
2

Yaris Cross Hybrid 130, il piccolo Suv Toyota

Renault 5 E-Tech, più autonomia e tecnologia
LIVE
BOULOGNE-BILLANCOURT
2 sett
3
8

Renault 5 E-Tech, più autonomia e tecnologia

Grizzly e Grizzly Fastback: le nuove proposte Fiat
LIVE
TORINO
3 sett
13

Grizzly e Grizzly Fastback: le nuove proposte Fiat