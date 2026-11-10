Lambretta Elettra S: il mito cammina a batteria

Il design è caratterizzato da linee tese e spigolose che reinterpretano la silhouette tradizionale, arricchite da dettagli moderni come il faro anteriore full LED integrato nel manubrio, la scenografica sella flottante e il manubrio pieghevole con comandi a scomparsa. Dal punto di vista prestazionale, la Lambretta Elettra S è spinta da un motore elettrico capace di erogare una potenza massima di circa 11 kW e una velocità di punta pari a 110 km/h, rendendola adatta anche agli spostamenti extraurbani.

Il pacco batterie da 4,8 kWh garantisce un'autonomia che raggiunge i 119 km nel ciclo urbano, mentre il peso contenuto in circa 135 kg assicura un'eccellente maneggevolezza nel traffico cittadino. Con questo modello a zero emissioni, Lambretta rinnova la sfida nel segmento premium su due ruote.