Fiat Pandina Tributo Autobianchi: un omaggio alla Y10
Livrea bicolore Platino e portellone nero per la serie speciale che celebra il legame con la storica citycar chic
Fiat rende omaggio a un'icona degli anni Ottanta presentando la nuova Pandina Tributo Autobianchi. Questa edizione speciale nasce per celebrare lo spirito sofisticato e anticonformista della storica Y10, la vettura che rivoluzionò il concetto di citycar "che piace alla gente che piace".
L'elemento stilistico più distintivo della nuova versione è l'inconfondibile livrea bicolore con tinta Platino abbinata al portellone posteriore nero lucido a contrasto, un chiaro richiamo estetico alla celebre utilitaria disegnata dal Centro Stile Fiat e commercializzata sotto il marchio Autobianchi. Oltre ai dettagli estetici esclusivi e ai badge celebrativi dislocati sulla carrozzeria e negli interni, la Pandina Tributo Autobianchi conserva la praticità e l'affidabilità del modello standard.
Sotto il cofano batte l'efficiente motorizzazione mild-hybrid da 1.0 litro a tre cilindri con 70 CV, capace di contenere consumi ed emissioni nella guida urbana. L'equipaggiamento di serie include i più recenti sistemi di assistenza alla guida (ADAS), il quadro strumenti digitale e l'infotainment touch.