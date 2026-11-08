Fiat Pandina Tributo Autobianchi: un omaggio alla Y10

L'elemento stilistico più distintivo della nuova versione è l'inconfondibile livrea bicolore con tinta Platino abbinata al portellone posteriore nero lucido a contrasto, un chiaro richiamo estetico alla celebre utilitaria disegnata dal Centro Stile Fiat e commercializzata sotto il marchio Autobianchi. Oltre ai dettagli estetici esclusivi e ai badge celebrativi dislocati sulla carrozzeria e negli interni, la Pandina Tributo Autobianchi conserva la praticità e l'affidabilità del modello standard.

Sotto il cofano batte l'efficiente motorizzazione mild-hybrid da 1.0 litro a tre cilindri con 70 CV, capace di contenere consumi ed emissioni nella guida urbana. L'equipaggiamento di serie include i più recenti sistemi di assistenza alla guida (ADAS), il quadro strumenti digitale e l'infotainment touch.