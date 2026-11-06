Renault 4 E-Tech 2027: tutte le novità

Il mitico "quattromotori" francese si reinventa per l'era della mobilità elettrica. La nuova Renault 4 E-Tech Electric raccoglie l'eredità spirituale della leggendaria vettura nata negli anni Sessanta, trasformandosi in un crossover compatto del segmento B al 100% elettrico. Con una lunghezza di 4,14 metri, la vettura unisce stile nostalgico e funzionalità moderna: la griglia anteriore retroilluminata a cornice unica, i fari circolari e il portellone inclinato richiamano il modello originale, offrendo al contempo un'elevata abitabilità e un bagagliaio da oltre 420 litri.