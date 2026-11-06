Renault 4 E-Tech 2027: tutte le novità
Con oltre 400 km di autonomia e stile retro-futurista, il crossover francese rilancia un mito a zero emissioni
Il mitico "quattromotori" francese si reinventa per l'era della mobilità elettrica. La nuova Renault 4 E-Tech Electric raccoglie l'eredità spirituale della leggendaria vettura nata negli anni Sessanta, trasformandosi in un crossover compatto del segmento B al 100% elettrico. Con una lunghezza di 4,14 metri, la vettura unisce stile nostalgico e funzionalità moderna: la griglia anteriore retroilluminata a cornice unica, i fari circolari e il portellone inclinato richiamano il modello originale, offrendo al contempo un'elevata abitabilità e un bagagliaio da oltre 420 litri.
Sotto la scocca basata sulla piattaforma AmpR Small, la Renault 4 propone propulsori con potenze fino a 150 CV e batterie da 40 o 52 kWh, in grado di assicurare un'autonomia omologata fino a 415 km nel ciclo WLTP. Grazie alla ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW, si passa dal 15 all'80% di carica in soli trenta minuti
L'abitacolo offre il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, doppio display digitale e l'opzione del tetto apribile in tela. Proposta con prezzi che si presentano come contenuti, la nuova R4 si candida a diventare un punto di riferimento tra le cittadine elettriche.