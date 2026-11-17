iCAUR sbarca in Svizzera: V27 e V25 all'Auto Zürich
Personalizzazione, tecnologia all’avanguardia e incentivi al debutto: così iCAUR intende conquistare la clientela svizzera tra fiducia e sfida ai pregiudizi.
Personalizzazione, tecnologia all’avanguardia e incentivi al debutto: così iCAUR intende conquistare la clientela svizzera tra fiducia e sfida ai pregiudizi.
Il marchio di SUV elettrici del Gruppo Chery ha presentato all'Auto Zürich la V27, in vendita da gennaio 2027 a 55'900 franchi, e la nuova V25. Il CEO dell'importatore Luxi Motors, Dimitris Chanazoglou, spiega la strategia per la Svizzera e per il Ticino.
Squadrate, robuste, con i fari tondi che strizzano l'occhio ai grandi fuoristrada inglesi e giapponesi del passato, ma sotto la carrozzeria completamente elettrificate. Si presentano così la V27 e la V25, i due SUV con cui iCAUR ha fatto il suo esordio sul mercato svizzero all'Auto Zürich, dal 5 all'8 novembre. Il marchio, nato nel 2023 e che oggi è presente in oltre 80 paesi, ha scelto il salone zurighese come vetrina per anticipare il lancio ufficiale, previsto per gennaio 2027.
La protagonista è la V27, primo modello destinato alla Svizzera: trazione integrale elettrica, cinque posti, un equipaggiamento di serie molto completo e un prezzo di listino di 55'900 franchi. Accanto a lei, appena tre settimane dopo la prima mondiale in Cina, è arrivata la più compatta V25, attesa sulle strade svizzere verso la fine del 2027. A importarle e distribuirle sarà Luxi Motors AG che si occupa di vendita, servizio clienti e assistenza post-vendita.
Prima la rete, poi i numeri
Per Dimitris Chanazoglou, CEO di Luxi Motors, la priorità non sono i volumi ma le fondamenta. «Il nostro primo obiettivo è costruire la rete», spiega. Oggi i concessionari attivi sono dieci; il traguardo è coprire tutta la Svizzera con 40-45 punti di vendita e assistenza, un numero analogo a quello previsto per il marchio Chery, che Luxi Motors già distribuisce.
Sui numeri di vendita il manager non si sbilancia, e lo fa per scelta. «Il volume sarà solo il risultato di aver fatto bene i nostri compiti», afferma. «Concessionari, struttura interna, sistemi: quando tutto questo funzionerà, arriverà anche il volume.»
Il Ticino, in questo disegno, non resta ai margini. Due concessionari sono già operativi, a Lugano e a Locarno, e si occupano sia della vendita sia dell'assistenza post-vendita. Altri punti sono in preparazione. Un elemento rassicura chi teme di restare a piedi in attesa di un pezzo: Luxi Motors dispone di un magazzino ricambi in Svizzera, così da evitare interruzioni nella fornitura.
La sfida della fiducia
Resta il nodo più delicato: la diffidenza che una parte del pubblico, anche in Ticino, nutre ancora verso le auto cinesi. Chanazoglou non la liquida. «Questi dubbi sono comprensibili, ed è logico che all'inizio ci siano», ammette. Ma secondo lui non dipendono davvero dall'origine del marchio.
La risposta, dice, non passa dalla pubblicità ma dall'esperienza concreta. «Il nostro compito è formare la rete e creare fiducia nei clienti finali, sia nella vendita sia nell'assistenza. Così parleranno bene di noi e si innesca un circolo virtuoso.» Non basta comunicare, insiste: conta come il cliente vive l'acquisto e, soprattutto, il servizio dopo vendita. Quando questo meccanismo funzionerà, sarà il passaparola a costruire l'immagine del marchio.
E fra cinque anni? Il CEO risponde con un'immagine semplice. Vorrebbe che chi guida una iCAUR potesse dire: «Ho fatto la scelta giusta», e consigliarla a un amico. «Secondo me è questo il punto in cui il marchio avrà successo. Non dipende dal volume: il volume arriverà.»
Prezzi di lancio e concorrenza
Per accompagnare l'ingresso sul mercato, Luxi Motors ha previsto uno sconto «early bird» di 6'000 franchi. «Volevamo sostenere l'introduzione del marchio», spiega Chanazoglou. Terminata la promozione, si tornerà ai prezzi di listino. Altri sconti in futuro? Il CEO lascia la porta socchiusa: «Vediamo».
Quanto ai rivali, iCAUR non vuole misurarsi con un marchio in particolare. «Siamo attivi nel segmento dei SUV, quello che in questo momento cresce più rapidamente in Svizzera», osserva. «Tutti quelli che vi operano sono, di fatto, nostri concorrenti.»
V27: elettrica sempre, con un generatore di scorta
La V27 adotta la tecnologia che iCAUR chiama «Golden REEV»: due motori elettrici, uno per asse, producono 335 kW (455 CV) e portano la vettura da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Le ruote sono sempre mosse dall'elettricità. Nei viaggi lunghi interviene un motore a benzina che non spinge l'auto ma funge da generatore e ricarica la batteria.
È una soluzione ancora rara in Europa, sottolinea il responsabile tecnico di iCAUR che ci ha guidati attorno alla vettura allo stand. In modalità puramente elettrica l'autonomia è di circa 130 chilometri, che secondo lui bastano per quasi tutto l'uso quotidiano, soprattutto per chi può ricaricare a casa. Con il range extender l'autonomia complessiva sale a circa 870 chilometri secondo il ciclo WLTP. «Con i prezzi del carburante che continuano a salire, per l'uso di tutti i giorni è molto conveniente», osserva.
L'altro argomento forte è la trazione integrale. Molti fuoristrada tradizionali hanno bloccaggi meccanici dei differenziali da inserire a mano. Sulla V27 il sistema intelligente i-AWD legge le condizioni della strada tramite la centralina e distribuisce la coppia tra le ruote in modo automatico. L'altezza da terra di 220 millimetri permette di affrontare sterrati e terreni leggeri. iCAUR non posiziona la V27 come un fuoristrada estremo: è un SUV per l'avventura.
Pensata per essere personalizzata - Il punto su cui il marchio insiste di più è la personalizzazione, riassunta nel motto «Make It Yours». La V27 offre fino a 39 punti di aggancio per accessori, distribuiti all'esterno e all'interno. All'esterno spiccano la scaletta posteriore, con un carico massimo di circa 150 chilogrammi, e il portapacchi. All'interno ci sono attacchi per appendiabiti, supporti per tablet destinati ai passeggeri posteriori, contenitori e un tavolino ripiegabile originale. C'è perfino un alloggiamento per una barretta profumata. Per il lancio iCAUR prepara anche un'offerta speciale sugli accessori, ancora riservata.
La funzione Vehicle-to-Load trasforma l'auto in una presa di corrente mobile fino a 6 kW: si può collegare una macchina del caffè durante un'uscita all'aperto o ricaricare una e-bike.
Abitacolo e tecnologia di bordo - Il bagagliaio offre 715 litri, che salgono a 1'818 abbattendo la seconda fila; un accessorio originale permette di ricavare un piano per dormire a bordo. Il tetto panoramico doppio, con illuminazione d'ambiente integrata, regala molta luce e spazio sopra la testa anche ai passeggeri posteriori.
Il sistema di infotainment, basato su Android, ruota attorno a uno schermo centrale da 15,4 pollici con processore Qualcomm. Comprende radio DAB+ e FM, musica in streaming, aggiornamenti software via etere (OTA), Apple CarPlay e Android Auto senza fili. L'impianto audio conta 15 altoparlanti sviluppati con Pioneer. Di serie anche sedili riscaldabili e ventilati e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Non mancano piccoli dettagli nascosti, veri e propri «easter egg» sparsi tra interni ed esterni.
La V27 è già in vendita in Cina, nel Medio Oriente e nel Sud-est asiatico. Per l'Europa, dove l'omologazione è particolarmente esigente, i test sono conclusi e restano le pratiche amministrative. Le prime consegne in Svizzera sono previste tra fine gennaio e inizio febbraio 2027.
V25: la sorella minore arriva a fine 2027
Svelata il 19 ottobre a Wuhu, in Cina, durante l'iCAUR International User Summit, la V25 è arrivata a Zurigo a meno di tre settimane dalla prima mondiale. Riprende il linguaggio stilistico della sorella maggiore: proporzioni quasi squadrate, frontale verticale, fari LED rotondi. Anche lei abbina la propulsione elettrica a un range extender.
È pensata per il tempo libero: traina fino a 1,8 tonnellate, dispone della funzione V2L fino a 6 kW e offre oltre 20 punti di fissaggio per accessori dedicati al campeggio e alle attività all'aperto. Le prime consegne in Svizzera sono previste verso la fine del 2027; prezzi ed equipaggiamenti saranno comunicati più avanti.
Con due modelli, un prezzo d'attacco aggressivo e una rete ancora da completare, iCAUR entra in un mercato esigente come quello svizzero. Il design classico e la tecnologia sono gli argomenti in vetrina. Ma, come ripete Chanazoglou, la vera partita si giocherà nelle officine e nel passaparola dei clienti.