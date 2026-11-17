V27: elettrica sempre, con un generatore di scorta

La V27 adotta la tecnologia che iCAUR chiama «Golden REEV»: due motori elettrici, uno per asse, producono 335 kW (455 CV) e portano la vettura da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi. Le ruote sono sempre mosse dall'elettricità. Nei viaggi lunghi interviene un motore a benzina che non spinge l'auto ma funge da generatore e ricarica la batteria.

È una soluzione ancora rara in Europa, sottolinea il responsabile tecnico di iCAUR che ci ha guidati attorno alla vettura allo stand. In modalità puramente elettrica l'autonomia è di circa 130 chilometri, che secondo lui bastano per quasi tutto l'uso quotidiano, soprattutto per chi può ricaricare a casa. Con il range extender l'autonomia complessiva sale a circa 870 chilometri secondo il ciclo WLTP. «Con i prezzi del carburante che continuano a salire, per l'uso di tutti i giorni è molto conveniente», osserva.

L'altro argomento forte è la trazione integrale. Molti fuoristrada tradizionali hanno bloccaggi meccanici dei differenziali da inserire a mano. Sulla V27 il sistema intelligente i-AWD legge le condizioni della strada tramite la centralina e distribuisce la coppia tra le ruote in modo automatico. L'altezza da terra di 220 millimetri permette di affrontare sterrati e terreni leggeri. iCAUR non posiziona la V27 come un fuoristrada estremo: è un SUV per l'avventura.

Pensata per essere personalizzata - Il punto su cui il marchio insiste di più è la personalizzazione, riassunta nel motto «Make It Yours». La V27 offre fino a 39 punti di aggancio per accessori, distribuiti all'esterno e all'interno. All'esterno spiccano la scaletta posteriore, con un carico massimo di circa 150 chilogrammi, e il portapacchi. All'interno ci sono attacchi per appendiabiti, supporti per tablet destinati ai passeggeri posteriori, contenitori e un tavolino ripiegabile originale. C'è perfino un alloggiamento per una barretta profumata. Per il lancio iCAUR prepara anche un'offerta speciale sugli accessori, ancora riservata.

La funzione Vehicle-to-Load trasforma l'auto in una presa di corrente mobile fino a 6 kW: si può collegare una macchina del caffè durante un'uscita all'aperto o ricaricare una e-bike.

Abitacolo e tecnologia di bordo - Il bagagliaio offre 715 litri, che salgono a 1'818 abbattendo la seconda fila; un accessorio originale permette di ricavare un piano per dormire a bordo. Il tetto panoramico doppio, con illuminazione d'ambiente integrata, regala molta luce e spazio sopra la testa anche ai passeggeri posteriori.

Il sistema di infotainment, basato su Android, ruota attorno a uno schermo centrale da 15,4 pollici con processore Qualcomm. Comprende radio DAB+ e FM, musica in streaming, aggiornamenti software via etere (OTA), Apple CarPlay e Android Auto senza fili. L'impianto audio conta 15 altoparlanti sviluppati con Pioneer. Di serie anche sedili riscaldabili e ventilati e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Non mancano piccoli dettagli nascosti, veri e propri «easter egg» sparsi tra interni ed esterni.

La V27 è già in vendita in Cina, nel Medio Oriente e nel Sud-est asiatico. Per l'Europa, dove l'omologazione è particolarmente esigente, i test sono conclusi e restano le pratiche amministrative. Le prime consegne in Svizzera sono previste tra fine gennaio e inizio febbraio 2027.