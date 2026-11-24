Tesla, Musk annuncia una Model Y senza volante
L’azienda prepara una variante robotaxi fino a sette posti
Tesla non intende limitare la propria strategia sulla guida autonoma totale al solo Cybercab a due posti. Durante un intervento al New York Times DealBook Summit, il CEO Elon Musk ha annunciato che l’azienda sta lavorando a una inedita versione della Model Y completamente sprovvista di volante e pedali, progettata per muoversi in totale autonomia.
Secondo Musk, sebbene un veicolo biposto copra la stragrande maggioranza degli spostamenti individuali a costi contenuti, resta fondamentale offrire una soluzione robotaxi capace di trasportare quattro, sei o sette persone, rispondendo così alle esigenze di nuclei familiari o piccoli gruppi. A differenza delle Model Y attualmente impiegate nei test delle flotte autonome, che conservano ancora i comandi tradizionali per ragioni normative e di supervisione, questa nuova variante nascerebbe direttamente in fabbrica senza postazione di guida tradizionale.
La Model Y standard con volante resterà regolarmente in vendita per i clienti privati, mentre per la versione senza comandi non sono ancora state comunicate tempistiche precise né dettagli commerciali, anche se il modello potrebbe seguire la formula di servizio già vista sul Cybercab.