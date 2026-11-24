Tesla non intende limitare la propria strategia sulla guida autonoma totale al solo Cybercab a due posti. Durante un intervento al New York Times DealBook Summit, il CEO Elon Musk ha annunciato che l’azienda sta lavorando a una inedita versione della Model Y completamente sprovvista di volante e pedali, progettata per muoversi in totale autonomia.