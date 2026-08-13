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Torna il Cypher Tank: al via le candidature

È disponibile online da oggi il modulo per partecipare alla seconda stagione del format-competizione, prodotto a Lugano, dedicato alle startup Bitcoin. C'è tempo fino al 25 settembre: in palio tre premi da 100mila dollari e la possibilità di negoziare investimenti direttamente con i giudici.
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È disponibile online da oggi il modulo per partecipare alla seconda stagione del format-competizione, prodotto a Lugano, dedicato alle startup Bitcoin. C'è tempo fino al 25 settembre: in palio tre premi da 100mila dollari e la possibilità di negoziare investimenti direttamente con i giudici.

Dopo il successo della prima stagione, il Cypher Tank è pronto a tornare. Da giovedì 13 agosto è online il modulo attraverso cui team e progetti da tutto il mondo possono candidarsi alla seconda edizione del format ideato e prodotto a Lugano, a metà strada tra una competizione di pitch per startup e un programma televisivo. Le candidature resteranno aperte fino al 25 settembre 2026, mentre dal 30 dello stesso mese i selezionati verranno contattati.

Il successo della prima edizione

Nato quasi per caso - dall'esigenza, come ha raccontato di recente Giacomo Zucco durante una puntata di “A block with Mir”, di convogliare nuovi contenuti negli spazi del PoW.space, l'hub di Lugano dedicato a Bitcoin - il Cypher Tank ha raccolto, alla sua prima uscita, circa 150 candidature da tutto il mondo, nonostante una finestra di iscrizione ridottissima, in termini di tempo. Sul palco, i finalisti si sono giocati la propria occasione davanti a una giuria di primo piano, nel corso di una serie di episodi poi pubblicati online. Ad aggiudicarsi la categoria for-profit è stato KaleidoSwap, il progetto guidato dal torinese Walter Maffione, di cui abbiamo ricostruito di recente il percorso. Un risultato, quello di questo nuovo format, che - per usare i resoconti degli stessi organizzatori - ha superato ogni più rosea aspettativa.

Cosa cambia nella seconda

Quest'anno l'asticella, peraltro, si alzerà ulteriormente. A essere selezionati saranno dodici progetti finalisti, divisi tra otto della categoria for-profit e quattro non-profit, valutati secondo tre criteri: la promozione dei valori di libertà individuale, privacy, decentralizzazione e resilienza; la sostenibilità e la concretezza del progetto; l'impatto all'interno dell'ecosistema Plan ₿, che promuove e finanzia l'iniziativa attraverso il proprio fondo di investimento e la propria fondazione. Le registrazioni si terranno presso il PoW.space durante la Plan ₿ Week, la settimana di eventi collaterali che ruota attorno al Forum, nei giorni immediatamente successivi alla conferenza: domenica 25 ottobre una giornata di preparazione con esperti di comunicazione, poi lunedì 26 e martedì 27 le due sessioni finali. Davanti ai finalisti ci sarà una giuria di investitori e figure di spicco dell'ecosistema Bitcoin - ribattezzati "honey badgers", i tassi del miele, opposti ai canonici “sharks” dell’altro, noto “Tank” - con cui sarà possibile negoziare investimenti diretti, e al cospetto dei quali si potrà provare, soprattutto, ad aggiudicarsi tre premi da 100mila dollari ciascuno erogato in servizi di incubazione, accelerazione dell’attività e trasferimento a Lugano. Gli episodi verranno poi trasmessi online nel gennaio 2027.

Per candidarsi c'è tempo fino a venerdì 25 settembre, compilando il form disponibile online.

E per chi volesse vivere da vicino l'atmosfera che precede le registrazioni, l'appuntamento è al Plan ₿ Forum di Lugano, in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre al Palazzo dei Congressi. Per ulteriori informazioni e acquistare i biglietti per partecipare alla manifestazione, è possibile visitare la pagina ufficiale.

Questo articolo è stato realizzato da Lugano's Plan ₿, non fa parte del contenuto redazionale.
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