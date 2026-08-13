Torna il Cypher Tank: al via le candidature

Quest'anno l'asticella, peraltro, si alzerà ulteriormente. A essere selezionati saranno dodici progetti finalisti, divisi tra otto della categoria for-profit e quattro non-profit, valutati secondo tre criteri: la promozione dei valori di libertà individuale, privacy, decentralizzazione e resilienza; la sostenibilità e la concretezza del progetto; l'impatto all'interno dell'ecosistema Plan ₿, che promuove e finanzia l'iniziativa attraverso il proprio fondo di investimento e la propria fondazione. Le registrazioni si terranno presso il PoW.space durante la Plan ₿ Week, la settimana di eventi collaterali che ruota attorno al Forum, nei giorni immediatamente successivi alla conferenza: domenica 25 ottobre una giornata di preparazione con esperti di comunicazione, poi lunedì 26 e martedì 27 le due sessioni finali. Davanti ai finalisti ci sarà una giuria di investitori e figure di spicco dell'ecosistema Bitcoin - ribattezzati "honey badgers", i tassi del miele, opposti ai canonici “sharks” dell’altro, noto “Tank” - con cui sarà possibile negoziare investimenti diretti, e al cospetto dei quali si potrà provare, soprattutto, ad aggiudicarsi tre premi da 100mila dollari ciascuno erogato in servizi di incubazione, accelerazione dell’attività e trasferimento a Lugano. Gli episodi verranno poi trasmessi online nel gennaio 2027.