Quanta energia serve per minare un Bitcoin?

È però nell'ultima parte che il ragionamento si è fatto più audace, arrivando al tema della sicurezza delle nazioni. Storicamente, ha ricordato, le guerre si sono combattute per le fonti energetiche - il petrolio su tutti - ma anche «con l'energia»: missili, carri armati e aerei non sono che rappresentazioni della potenza cinetica che l'uomo ha imparato a ingegnerizzare, fino al culmine degli ordigni nucleari e della Bomba Zar sperimentata dall'Urss nel 1961. Dosk ha citato una stima secondo cui, nella seconda metà del Novecento, almeno il 5% dell’energia consumata negli Stati Uniti e nell’Unione Sovietica sarebbe stato destinato ad armamenti che nessuno avrebbe mai voluto usare, accumulati come pura dimostrazione di forza. La tesi, ispirata a «Softwar» - il controverso lavoro accademico del maggiore statunitense Jason Lowery sul possibile valore strategico della proof-of-work - è che la potenza di calcolo di Bitcoin possa ereditare parte di quello stesso ruolo, con un vantaggio non da poco: «Non stiamo più competendo per avere più armi, ma per avere più hashrate». Una prospettiva che lo speaker ha condensato in quella che è forse la frase più efficace del suo intervento: «Non dover sacrificare vite umane per difendere la ricchezza vale ogni singolo watt». Lo speaker ha infine richiamato la scala ideata dall’astronomo sovietico Nikolai Kardashev per classificare le civiltà in base alla quantità di energia che riescono a utilizzare, sottolineando quanto l’umanità sia ancora lontana dal “livello I”. Nella versione continua della scala, elaborata da Carl Sagan, la civiltà umana viene oggi collocata attorno a 0,73. Bitcoin, nella lettura di Dosk, potrebbe offrire un incentivo ad accelerare quel cammino.



Un tema, quello del ruolo cruciale di Bitcoin per gli stati nazione, che tornerà certamente alla quinta edizione del Plan ₿ Forum di Lugano, in programma venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2026 al Palazzo dei Congressi. Per ulteriori informazioni e acquistare i biglietti per prendervi parte, visita la pagina ufficiale.

