Dal timone di una nave a Bitcoin: chi è Knut Svanholm

Precisazione obbligatoria: il passaggio a un'attività dedicata interamente a Bitcoin non ha significato lavorare di meno, anzi. «Ho lasciato il mio lavoro d’ufficio per lavorare ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette. Ma lo faccio perché lo voglio», sorride. «La differenza è che un lavoro che riguarda Bitcoin ti dà uno scopo: è qualcosa a cui puoi dedicarti con passione». Una convinzione che affonda le radici in una visione ben precisa: «Credo che questa moneta, quasi perfetta, sia una delle innovazioni più importanti, se non la più importante, mai concepite dall’umanità. È paragonabile all’invenzione della ruota o alla capacità di accendere il fuoco». Curioso, poi, il metodo di lavoro che si è ritagliato: giù dal letto prestissimo, prima che la famiglia si svegli. «L’ho imparato dall’attore John Cleese: per essere creativi non basta non essere interrotti, bisogna anche sapere che niente e nessuno ci interromperà». Un lusso raro, oggi: «Le notifiche ci interrompono di continuo e credo sia uno dei motivi per cui la creatività finisce per ruotare sempre attorno alle stesse idee». Il consiglio finale è però il più semplice: trovare il proprio ritmo. «Alcune persone rendono meglio al mattino presto, altre la sera. Io ho scoperto di essere mattiniero». Nella parte finale, Svanholm ha anche rivelato alcuni contenuti della sua lezione sulla prasseologia – la disciplina che studia l’azione umana e le sue scelte – insistendo sulla necessità che chi costruisce nell’ecosistema Bitcoin si interroghi non soltanto su ciò che può fare, ma anche su ciò che dovrebbe fare.

