E se azioni e stablecoin viaggiassero su Bitcoin?

Dalla discussione è emersa infine una visione di fondo, affidata a un parallelo con la storia di Internet. Se ogni banca o azienda creasse la propria blockchain separata - hanno ragionato Back e Osuntokun - sarebbe come tornare alle vecchie “reti chiuse” aziendali degli albori del web. Ma la storia ha insegnato che a vincere sono le reti aperte e interoperabili: così come Internet si è standardizzata su un unico protocollo condiviso, il TCP/IP, allo stesso modo, secondo i relatori, sarà Bitcoin - in quanto unica rete davvero neutrale - a imporsi come standard. «Il futuro della finanza gira su Bitcoin», ha sintetizzato, chiosando, Adam Back.