«A Block with Mir» con Giacomo Zucco, compagno di vita e Bitcoin

Alla domanda su quali siano stati i momenti - i "blocchi", appunto - più memorabili trascorsi insieme, Zucco sceglie di partire dalla storia di Bitcoin. E torna al 2016, quando lui e Mir organizzarono a Milano un incontro tra le prime startup che in quegli anni lavoravano sulla Lightning Network. «All'epoca la rete era già un'idea implementata, ma ogni azienda aveva la propria versione, senza una vera compatibilità tra loro», ricorda. Così, con l’aiuto di Elizabeth Stark e il coinvolgimento di realtà come Lightning Labs, Blockstream e altri team dell’epoca, «li abbiamo praticamente chiusi in una stanza, abbiamo portato loro delle pizze e, dopo due giorni, ne sono usciti con le specifiche BOLT - cioè le regole tecniche comuni che permettono alle diverse implementazioni di Lightning Network di “parlarsi tra loro”, ndr - poi ricordate anche come “Milan Protocol”». Un momento che i due hanno vissuto da spettatori privilegiati, separati da una vetrata dall'ufficio principale: «Ci siamo resi conto di avere una piccola parte in qualcosa che avrebbe potuto cambiare per sempre la storia di Bitcoin. Non perché siamo bravi, ma perché siamo stati tra i primi». Sul piano personale, invece, la scelta cade su un ricordo molto più recente: la fine dell'ultima Plan ₿ Week, «quando io, Mir e i nostri collaboratori siamo letteralmente crollati a terra dopo tutto lo sforzo. In quel momento abbiamo capito, ancora una volta, di aver fatto qualcosa di incredibile per Bitcoin».



Il Cypher Tank e i «quattro anni» di Lugano

