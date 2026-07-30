Bitcoin USI Club, il "modello Lugano" vola a Tokyo

«Con grande rispetto e umiltà. Sappiamo di essere ospiti in un paese con una cultura ricchissima e vogliamo anzitutto ascoltare, comprendere e confrontarci, oltre che raccontare la nostra esperienza. Sarò l'unico rappresentante del Bitcoin USI Club presente all'evento e sento la responsabilità di dover condividere al meglio il lavoro svolto da tutta l'associazione. Il nostro obiettivo, però, non è quello di andare in Giappone per insegnare qualcosa, ma di raccontare quello che abbiamo costruito a Lugano e confrontarci con una comunità che ha molto da offrire. Credo che questo scambio sarà naturale perché, al di là delle differenze culturali, la comunità Bitcoin condivide valori profondi: curiosità, collaborazione, responsabilità individuale e apertura al dialogo. Quando incontri un altro bitcoiner, anche dall'altra parte del mondo, scopri spesso di avere già un linguaggio comune. Sono convinto che proprio da questa base nascerà un confronto autentico e, mi auguro, l'inizio di nuove collaborazioni».

Sarà, quindi, anche l'occasione per recitare il ruolo di "brand ambassador" di Lugano nel mondo: cosa pensi di questa prospettiva? «È un'opportunità che ci rende davvero orgogliosi. Lugano è diventata, negli ultimi anni, uno dei principali punti di riferimento a livello internazionale per l'educazione e l'adozione di Bitcoin, e poter raccontare questa esperienza in Giappone è un grande privilegio. Ci tengo però a sottolineare che il Bitcoin USI Club rappresenta solo un tassello di un ecosistema molto più ampio. Il merito va innanzitutto alla visione che ha dato vita alla Plan ₿ Initiative e a tutti gli attori che, negli anni, hanno contribuito a trasformarla in una realtà concreta: dalle istituzioni, come la Città di Lugano guidata dal sindaco Michele Foletti, a Tether, da Plan ₿ Network al Proof of Work Space, fino alle tante aziende e ai membri della community Bitcoin locale che ogni giorno investono tempo ed energie per far crescere questo progetto. Un ringraziamento particolare va anche a chi ha reso possibile questo collegamento con il Giappone, come S₿AM, Giacomo Zucco e Mir Liponi, oltre a tutto lo staff del Proof of Work space. Questa trasferta dimostra come le relazioni costruite all'interno della community Bitcoin possano trasformarsi in opportunità concrete di collaborazione internazionale. Se oggi possiamo portare il nome di Lugano fino a Tokyo, è perché esiste una comunità che da anni lavora con competenza, passione e spirito di collaborazione. Essere chiamati a rappresentarla è per noi un grande onore, ma anche una responsabilità».