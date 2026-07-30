Bitcoin e adolescenti: come si conquista la “Gen Z”?

Nella parte finale, il confronto si è fatto pratico. La ricetta che ha trovato maggiori riscontri tra i relatori è anche la più semplice: mettere in mano ai ragazzi alcuni sats, o Satoshi, cioè la più piccola unità in cui si divide un Bitcoin. «Scarica un wallet, ricevi dei sats e guarda l'anno prossimo come sono cresciuti», ha suggerito S₿AM, partendo dalla convinzione che l'esperienza pratica preceda sempre quella teorica. Ma proprio S₿AM, forte dell’esperienza maturata nella crescita dell’ecosistema luganese, ha sottolineato anche l’importanza dei luoghi fisici: «Molti giovani non sono abituati ad avere uno spazio fisico in cui ritrovarsi», ha osservato. «Se li convinci a partecipare a un evento, quello può davvero cambiare il loro modo di vedere le cose». Lopes e Lenz hanno infine insistito sulla leva del gioco, dai videogames che premiano con sats fino ai tornei sportivi. L'aneddoto conclusivo è stato condiviso da Valenti, che poco prima del Forum aveva tenuto una lezione a 120 studenti delle superiori, a Torino: «Dopo venti o trenta minuti erano annoiatissimi. Poi, un insegnante li ha zittiti, evidenziando loro che quell'argomento riguardava il loro futuro: in quel preciso istante sono rimasti colpiti».

