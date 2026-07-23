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Il percorso del vincitore del Cypher Tank

Nella nuova puntata di “A Block with Mir”, l’ospite è Walter Maffione, cofondatore e CEO di KaleidoSwap, startup vincitrice del Cypher Tank. Nel suo racconto ha ripercorso la nascita del progetto, la crescita del team e la vivacità della scena Bitcoin torinese.
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Walter Maffione, cofondatore e CEO di KaleidoSwap
Il percorso del vincitore del Cypher Tank
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Nella nuova puntata di “A Block with Mir”, l’ospite è Walter Maffione, cofondatore e CEO di KaleidoSwap, startup vincitrice del Cypher Tank. Nel suo racconto ha ripercorso la nascita del progetto, la crescita del team e la vivacità della scena Bitcoin torinese.

C'è un filo che collega Torino a Lugano - di cui abbiamo scritto in molte occasioni in questa rubrica - che passa per Bitcoin. A percorrerlo, nell'ultima puntata di "A Block with Mir" - il format ideato e condotto da Mir Liponi, nel quale la Head of Cypher Tank per Plan ₿ Lugano intervista i protagonisti dell'ecosistema - è Walter Maffione, giovane sviluppatore, cofondatore e CEO di KaleidoSwap, vincitore della categoria for-profit della prima stagione della web series prodotta a Lugano che mette in competizione startup Bitcoin. Un'occasione per raccontare non solo il suo progetto, ma anche la scena Bitcoin torinese, particolarmente vivace.

Un progetto nato per rispondere a un bisogno reale

KaleidoSwap, spiega Maffione, nasce per rispondere a un’esigenza concreta: permettere scambi tra Bitcoin e asset emessi attraverso il protocollo RGB. In seguito, il progetto ha ampliato il proprio raggio d’azione, puntando sull’interoperabilità tra diverse soluzioni costruite attorno a Bitcoin e utilizzando Lightning come linguaggio comune per consentire lo scambio di asset da un layer all’altro. Curiosa è poi la storia della crescita del team: durante un hackathon organizzato con BitPolito, associazione del Politecnico di Torino, Maffione, in veste di giudice, è rimasto colpito dai due vincitori e ha proposto loro di unirsi a un progetto già avviato. Da quell’incontro, il gruppo di Kaleidoswap si è ampliato con due nuovi componenti, che avrebbero poi contribuito al percorso culminato nella vittoria al Cypher Tank: un risultato che ha portato al progetto nuove risorse e visibilità.

Torino, Lugano e lo spirito di comunità

Buona parte della conversazione è dedicata proprio alla comunità Bitcoin, un elemento che Maffione considera decisivo nel suo percorso. Lo sviluppatore racconta la vivacità della scena torinese, animata da realtà come BitPolito - il gruppo di studenti del Polito appassionati di Bitcoin - e da iniziative come Bitcoin Torino, oltre che dal progetto - annunciato da Maffione - di avviare nel capoluogo piemontese il primo “BitDevs” d’Italia, ispirato agli incontri tecnici nati a New York e poi diffusisi in numerose città del mondo. Un tessuto di relazioni che ha molti punti di contatto con quello luganese, a testimonianza di come, al di là della tecnologia, sia soprattutto il fattore umano a far crescere l'ecosistema. Il Cypher Tank e l’ambiente di Lugano hanno poi offerto al progetto ulteriore visibilità, occasioni di confronto e nuovi contatti, rafforzando il legame tra due territori accomunati dalla stessa passione. Un percorso, quello di KaleidoSwap, che dimostra come dietro ogni strumento tecnologico ci siano sempre delle persone, e come la capacità di "costruire e rilasciare" prodotti concreti, capaci di risolvere problemi reali, resti il vero motore del mondo Bitcoin.

Vuoi gustarti per intero la puntata di "A Block with Mir" con ospite Walter Maffione? L'episodio, insieme a tutti quelli già pubblicati nelle scorse settimane, è disponibile sul canale Rumble di Plan ₿.

Questo articolo è stato realizzato da Lugano's Plan ₿, non fa parte del contenuto redazionale.
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