Il percorso del vincitore del Cypher Tank

KaleidoSwap, spiega Maffione, nasce per rispondere a un’esigenza concreta: permettere scambi tra Bitcoin e asset emessi attraverso il protocollo RGB. In seguito, il progetto ha ampliato il proprio raggio d’azione, puntando sull’interoperabilità tra diverse soluzioni costruite attorno a Bitcoin e utilizzando Lightning come linguaggio comune per consentire lo scambio di asset da un layer all’altro. Curiosa è poi la storia della crescita del team: durante un hackathon organizzato con BitPolito, associazione del Politecnico di Torino, Maffione, in veste di giudice, è rimasto colpito dai due vincitori e ha proposto loro di unirsi a un progetto già avviato. Da quell’incontro, il gruppo di Kaleidoswap si è ampliato con due nuovi componenti, che avrebbero poi contribuito al percorso culminato nella vittoria al Cypher Tank: un risultato che ha portato al progetto nuove risorse e visibilità.



Torino, Lugano e lo spirito di comunità

