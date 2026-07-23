Privacy: la battaglia per «l'anima di Bitcoin»

Ma come si fa, nel concreto, a ottenere un po' di riservatezza su una rete pubblica? Uno degli strumenti più discussi è il cosiddetto "CoinJoin": una tecnica che permette di combinare gli input e gli output di più utenti in un’unica transazione, rendendo molto più difficile riuscire a stabilire chi abbia inviato cosa a chi. Il suo funzionamento può essere ben espresso da un esempio: è un po’ come confondersi nella folla, in cui più persone sono presenti, più diventa difficile distinguere i movimenti di ciascuna. A monte di tutto questo, però, resta un prerequisito irrinunciabile: l’autocustodia. «Not your keys, not your coins», ha ricordato Seth for Privacy. Odell ha aggiunto che, oggi, l’autocustodia è tutt’altro che scontata per la maggior parte delle persone che entrano nell’ecosistema, richiamando la necessità di gestire direttamente i propri fondi senza affidarli a terzi. Difendere la privacy, tuttavia, ha un prezzo da considerare. Come è emerso nel corso del confronto, negli ultimi anni gli sviluppatori di questi strumenti sono finiti sempre più spesso sotto pressione legale e normativa, con alcuni servizi costretti a chiudere e altri progetti obbligati a rivedere il proprio modello. «Abbiamo chiesto pareri legali in una ventina di giurisdizioni e la maggior parte non era favorevole», ha raccontato Hillebrand, riferendosi alle difficoltà di mantenere operativo un coordinatore CoinJoin. Proprio per questo, il messaggio lanciato dal panel è che la privacy non è una funzione che si può dare per scontata, ma una conquista da difendere attivamente, giorno dopo giorno: una battaglia culturale, prima ancora che tecnologica. In questo scenario, infatti, è in gioco - come recitava proprio il titolo del panel - nientemeno che "l'anima" stessa di Bitcoin.