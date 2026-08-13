Caso Coldcard, Zucco: «Il sistema Bitcoin ne uscirà ancora più solido»

«Circa 5 anni fa, il produttore dei wallet è passato da licenza full open source, a una con protezioni commerciali. Per fare questo, ha dovuto riscrivere tutto il codice che aveva preso da altri progetti open source. Nel riscrivere le funzioni, è stato introdotto un errore, abbastanza complesso da vedere “a occhio nudo” (specie considerando che, con la nuova licenza, l’incentivo da parte di altri sviluppatori a riusare il nuovo codice, e quindi a controllarlo, è diventato pari a zero). L’errore è rimasto “nascosto in piena vista” per 5 anni. Si ritiene che un utente poco esperto (a giudicare dalle mosse successive) abbia fatto la “domanda giusta” a qualche AI generativa / LLM di frontiera (la data dell’attacco corrisponde all’accesso pubblico a Kimi K3, ma è solo una speculazione), ricevendo in risposta la vulnerabilità, difficile da trovare, ma semplice da sfruttare».



Una precisazione (che a molti sfugge): il protocollo Bitcoin non è stato violato in alcun modo. Ci spieghi dov'era davvero il problema e perché la distinzione è tutt'altro che un dettaglio?

