Amtea, il Back to School si veste di comfort e di stile

Morbide, avvolgenti e facili da indossare, le nuove tute seguono ogni movimento, dalla scuola al tempo libero, lasciando spazio alla libertà e alla voglia di giocare. Il comfort è il punto di partenza, ma il risultato ha un’anima decisamente cool, grazie a volumi rilassati, linee essenziali e una palette versatile, perfetta da abbinare al guardaroba di stagione.

