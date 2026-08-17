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Amtea, il Back to School si veste di comfort e di stile

Dalla scuola al tempo libero, le nuove tute arrivano a settembre con taglie dai 2 ai 14 anni
Amtea, il Back to School si veste di comfort e di stile
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Monica e Jessica ideatrici di Amtea
Amtea, il Back to School si veste di comfort e di stile
Dalla scuola al tempo libero, le nuove tute arrivano a settembre con taglie dai 2 ai 14 anni

COMO - Il ritorno a scuola segna l’inizio di una nuova stagione fatta di giornate intense, corse, giochi, pomeriggi all’aperto e temperature che iniziano lentamente a cambiare. È proprio pensando a questo momento che Amtea presenta la sua nuova proposta di tute, in arrivo a settembre: capi progettati per accompagnare bambini e ragazzi durante tutta la stagione fredda, con il giusto mix di comfort, praticità e stile.

Morbide, avvolgenti e facili da indossare, le nuove tute seguono ogni movimento, dalla scuola al tempo libero, lasciando spazio alla libertà e alla voglia di giocare. Il comfort è il punto di partenza, ma il risultato ha un’anima decisamente cool, grazie a volumi rilassati, linee essenziali e una palette versatile, perfetta da abbinare al guardaroba di stagione.

Il design mantiene l’identità di Amtea, fatta di semplicità, attenzione ai dettagli e un tocco contemporaneo.

E c’è una grande novità: i nuovi completi saranno disponibili da settembre, con taglie dai 2 ai 14 anni, ma non solo. Amtea amplia la proposta con la taglia S da adulto, per uno stile che può accompagnare tutta la famiglia.

Perché il Back to School ha una nuova parola d’ordine: comfort, ma con carattere. Con Amtea, stare comodi significa anche essere cool.

Italian attitude for little humans. Amtea.it

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