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MAYUMY Clinic Lugano, presenta Cryo T-Shock®: il freddo che rimodella il corpo

Tecnologia, benessere e risultati naturali in un trattamento personalizzato.
MAYUMY Clinic Lugano, presenta Cryo T-Shock®: il freddo che rimodella il corpo
MAYUMY Clinic Lugano, presenta Cryo T-Shock®: il freddo che rimodella il corpo
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protocollo Cryo T-Shock®
MAYUMY Clinic Lugano, presenta Cryo T-Shock®: il freddo che rimodella il corpo
Tecnologia, benessere e risultati naturali in un trattamento personalizzato.

LUGANO - Rimodellare la silhouette in modo naturale, senza interventi invasivi e senza tempi di recupero, oggi è possibile grazie al Protocollo Cryo T-Shock®, disponibile presso MAYUMY Clinic Lugano. Questo innovativo trattamento sfrutta la combinazione di crioterapia, termoterapia e shock termico, alternando in modo controllato caldo e freddo per stimolare i naturali processi dell'organismo.

Il protocollo contribuisce a migliorare il tono e l'elasticità della pelle, favorisce il drenaggio dei liquidi e aiuta a contrastare gli accumuli adiposi localizzati, regalando una silhouette più armoniosa e definita.

È indicato per diverse aree del corpo, tra cui addome, fianchi, cosce, glutei, braccia e viso, offrendo un'esperienza confortevole e completamente non invasiva.

Ogni percorso viene studiato e personalizzato in base alle esigenze della persona, con l'obiettivo di ottenere risultati progressivi e naturali.
Prenotando una consulenza presso MAYUMY Clinic Lugano, sarà possibile ricevere una valutazione dedicata e individuare il trattamento più adatto per valorizzare la propria bellezza e il proprio benessere.

Per info IG: @mayumyclinic

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