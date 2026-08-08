MAYUMY Clinic Lugano, presenta Cryo T-Shock®: il freddo che rimodella il corpo

È indicato per diverse aree del corpo, tra cui addome, fianchi, cosce, glutei, braccia e viso, offrendo un'esperienza confortevole e completamente non invasiva.

Ogni percorso viene studiato e personalizzato in base alle esigenze della persona, con l'obiettivo di ottenere risultati progressivi e naturali.

Prenotando una consulenza presso MAYUMY Clinic Lugano, sarà possibile ricevere una valutazione dedicata e individuare il trattamento più adatto per valorizzare la propria bellezza e il proprio benessere.