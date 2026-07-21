Noemi sospende il tour dopo l'incidente: tornerà sul palco dal 16 agosto
L'artista rassicura i fan: "Sto bene". Quattro settimane di riposo su indicazione dei medici.
L'artista rassicura i fan: "Sto bene". Quattro settimane di riposo su indicazione dei medici.
Dopo il grande spavento vissuto nella serata di ieri, Noemi è costretta a fermarsi. L'artista ha annunciato la sospensione temporanea del tour, che riprenderà il prossimo 16 agosto, dopo che i medici le hanno prescritto quattro settimane di riposo per consentirle un recupero completo. La cantante ha voluto rassicurare personalmente i suoi fan con un messaggio pubblicato sui social, spiegando di stare bene nonostante qualche dolore e gli inevitabili acciacchi riportati nell'incidente. Con la sua consueta ironia, ha raccontato che non aveva alcuna intenzione di fare "acrobazie" e che indossava i suoi abituali occhiali da vista. Noemi ha poi espresso tutto il suo dispiacere per essere costretta a rinunciare ai prossimi concerti, ringraziando il pubblico per l'affetto e i tantissimi messaggi ricevuti in queste ore. "Mi avete fatto sentire davvero tanto amore", ha scritto, promettendo di tornare presto sul palco con ancora più energia. Gli organizzatori hanno fatto sapere che entro 48 ore saranno comunicate tutte le informazioni riguardanti le date interessate dalla sospensione e le modalità per gli appuntamenti coinvolti.
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