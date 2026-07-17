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Wedding Planner: fai della tua passione il tuo lavoro!

Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso in partenza a settembre. I posti sono limitati.
Wedding Planner: fai della tua passione il tuo lavoro!
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Stefania Mauro (wedding planner Petali di Riso)
Wedding Planner: fai della tua passione il tuo lavoro!
Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso in partenza a settembre. I posti sono limitati.

BALERNA - Negli ultimi anni la figura della Wedding Planner è diventata sempre più conosciuta.

Organizzare un matrimonio è una professione che richiede competenze trasversali, esperienza sul campo, capacità organizzative, gestione del budget, problem solving e una profonda conoscenza del settore. Aspetti che non si improvvisano e che difficilmente si apprendono solo attraverso la teoria. È proprio da questa consapevolezza che nasce il nuovo percorso formativo ideato e tenuto da Stefania Mauro di Petali di Riso, Wedding Planner con quasi quindici anni di esperienza nel settore.

Il corso è rivolto sia a chi desidera intraprendere la professione di Wedding Planner, sia a chi opera già nel mondo degli eventi e desidera specializzarsi nell'organizzazione di matrimoni, acquisendo un metodo di lavoro concreto e professionale.

Durante il percorso verranno affrontate tutte le fasi dell'organizzazione di un matrimonio: dal primo incontro con gli sposi alla progettazione dell'evento, dalla gestione dei fornitori al coordinamento della giornata, condividendo non solo strumenti e competenze, ma anche l'esperienza maturata in tanti anni di lavoro sul campo.

Uno degli elementi distintivi del corso sarà la possibilità di vivere un'esperienza esclusiva dietro le quinte di un matrimonio reale. Un'opportunità concreta per osservare da vicino ciò che accade realmente prima e durante il grande giorno, comprendere le dinamiche di questo lavoro e mettere subito in pratica quanto appreso.

L'obiettivo non è semplicemente insegnare a organizzare un matrimonio, ma formare professioniste consapevoli, preparate e capaci di offrire alle coppie un servizio di qualità, contribuendo così a valorizzare un settore che merita competenza, serietà e professionalità.

Le iscrizioni apriranno a settembre e il corso prenderà il via a gennaio 2027.

Per maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione: info@petalidiriso.ch

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