Wedding Planner: fai della tua passione il tuo lavoro!

Organizzare un matrimonio è una professione che richiede competenze trasversali, esperienza sul campo, capacità organizzative, gestione del budget, problem solving e una profonda conoscenza del settore. Aspetti che non si improvvisano e che difficilmente si apprendono solo attraverso la teoria. È proprio da questa consapevolezza che nasce il nuovo percorso formativo ideato e tenuto da Stefania Mauro di Petali di Riso, Wedding Planner con quasi quindici anni di esperienza nel settore.