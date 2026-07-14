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Alchimie Estetica e Parrucchiere: il benessere dei capelli incontra l'eccellenza di DAVROE Italia

A Mendrisio trattamenti professionali e prodotti vegan per capelli sani e luminosi
Alchimie Estetica e Parrucchiere: il benessere dei capelli incontra l'eccellenza di DAVROE Italia
Alchimie Estetica e Parrucchiere: il benessere dei capelli incontra l'eccellenza di DAVROE Italia
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Da sinistra Chiara Asia (titolare Alchimie Mendrisio), Rigelsa (parrucchiera)
Alchimie Estetica e Parrucchiere: il benessere dei capelli incontra l'eccellenza di DAVROE Italia
A Mendrisio trattamenti professionali e prodotti vegan per capelli sani e luminosi

MENDRISIO - Nel cuore di Mendrisio, Alchimie Estetica e Parrucchiere è molto più di un centro estetico: è uno spazio dedicato alla bellezza, al benessere e alla cura della persona, dove ogni trattamento nasce dall'incontro tra competenza, innovazione e attenzione ai dettagli. Un luogo moderno e accogliente, pensato per offrire un'esperienza personalizzata a chi desidera prendersi cura di sé in un ambiente professionale e rilassante.

Tra i punti di forza del centro spicca l'area dedicata ai capelli, dove ogni percorso viene studiato su misura per valorizzare la naturale bellezza della chioma. Dalla consulenza iniziale ai trattamenti specifici, il team di Alchimie accompagna ogni cliente nella scelta delle soluzioni più adatte, con l'obiettivo di restituire forza, luminosità e benessere ai capelli.

Per questo motivo Alchimie ha scelto DAVROE Italia, brand australiano di riferimento nel settore dell'haircare professionale. Le formulazioni DAVROE sono realizzate con ingredienti botanici di alta qualità, prive di solfati, parabeni e petrolati, e sono 100% vegan e cruelty free. Una filosofia che mette al centro il rispetto del capello, della cute e dell'ambiente, garantendo risultati efficaci senza compromessi.

Ogni trattamento è studiato per rispondere alle diverse esigenze della capigliatura, dall'idratazione alla ricostruzione, dalla protezione del colore al controllo del crespo, offrendo un'esperienza sensoriale che unisce performance e delicatezza.

La filosofia di Alchimie Estetica e Parrucchiere va oltre il semplice concetto di estetica: desidera essere un luogo dove ogni persona possa ritrovare fiducia in se stessa, valorizzare la propria immagine e dedicarsi un momento di autentico benessere. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé, riscoprendo ogni giorno la propria unicità.

Segui ALCHIMIE Mendrisio: www.instagram.com/centroesteticoalchimie/

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