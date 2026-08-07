Cerca e trova immobili
Segnalaci
Fashionchannel

La proposta di matrimonio é arrivata e adesso?

La wedding planner Stefania Mauro ci spiega come organizzarsi al meglio
La proposta di matrimonio é arrivata e adesso?
tvbcommunication
La proposta di matrimonio é arrivata e adesso?
La wedding planner Stefania Mauro ci spiega come organizzarsi al meglio

BALERNA - L'estate è da sempre la stagione dei matrimoni. Le giornate sembrano non finire mai, i tramonti regalano scenari indimenticabili e molti scelgono proprio questo periodo per fare la grande proposta.

Una passeggiata in riva al mare, una cena in montagna, un viaggio dall'altra parte del mondo o semplicemente un luogo speciale che custodisce un ricordo importante. E poi quella frase che cambia tutto: "Mi vuoi sposare?"

Dopo l'entusiasmo dei primi giorni, però, arriva una domanda altrettanto importante: da dove si comincia?

Molte coppie pensano subito all'abito, alle partecipazioni o alle decorazioni. In realtà, il primo passo è un altro. Prima ancora di scegliere i colori o i fiori, è fondamentale definire il tipo di matrimonio che si desidera vivere. Intimo o con tanti invitati? In città o immerso nella natura? Elegante, informale, romantico o contemporaneo? Ogni scelta successiva dipenderà da questa visione.

Anche il periodo gioca un ruolo importante. Chi riceve una proposta durante l'estate spesso sogna di sposarsi già l'anno successivo. Per questo motivo è consigliabile iniziare la pianificazione il prima possibile: le location più richieste e i migliori fornitori vengono prenotati con molti mesi di anticipo, soprattutto per i fine settimana tra maggio e settembre.

Un altro aspetto spesso sottovalutato è il budget. Stabilirlo fin dall'inizio permette di fare scelte consapevoli, evitando rinunce dell'ultimo momento o spese impreviste. Non significa limitare i propri sogni, ma dare loro una direzione concreta.

Organizzare un matrimonio significa investire gran parte del proprio tempo libero, coordinare decine di professionisti, prendere centinaia di decisioni e gestire dettagli che gli sposi spesso scoprono solo strada facendo. Per questo motivo sempre più coppie scelgono di affidarsi ad una wedding planner fin dalle prime fasi: non per delegare tutto, ma per essere guidate nelle scelte più importanti, ottimizzare il budget e vivere l'organizzazione con serenità.

Ogni matrimonio dovrebbe raccontare la storia di chi lo vive. Non seguire le mode del momento, ma rispecchiare la personalità degli sposi, i loro valori e il loro modo di immaginare il futuro insieme.

Se quest'estate avete ricevuto quella domanda tanto attesa, prendetevi il tempo per godervi questo momento. Le fotografie della proposta, gli auguri di amici e parenti, i primi sogni condivisi meritano di essere vissuti senza fretta. Poi, quando sarete pronti a trasformare quel "Sì" in un giorno indimenticabile, iniziate a costruire il vostro progetto con consapevolezza e il supporto delle persone giuste.

Perché un matrimonio ben organizzato non è quello più costoso o più spettacolare, ma quello che riesce a farvi vivere ogni istante con il sorriso, senza stress e senza rimpianti.

Seguici: www.petalidiriso.ch

A proposito di... Petali di Riso è uno studio di wedding planning e design che nasce nel cuore del Mendrisiotto dove realizza matrimoni su misura in tutto il territorio della Svizzera Italiana. Tutti i servizi sono completamente personalizzati per soddisfare le esigenze e aggiungere quel tocco speciale al grande giorno. Petali di Riso è a disposizione anche per organizzare Feste di compleanno, Battesimi, Comunioni, Lauree e Feste prémaman. Da Petali di Riso potrete trovare tutto l’occorrente per il vostro evento. Per info clicca qui

Moda, lifestyle e salute: tutti i giorni su https://www.fashionchannel.ch, da oltre 10 anni partner tio.ch

Iscriviti al nostro canale youtube, www.youtube.com/@FashionchannelChfashionchannel

Questo articolo è stato realizzato da fashionchannel.ch, non fa parte del contenuto redazionale.
budget matrimonioconsigli matrimonioestateidee matrimoniolocation matrimonimatrimoniorganizzazione eventipersonalizzazione eventiproposta di matrimoniowedding planner

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
La wedding planner risponde ai lettori: “Matrimonio e battesimo"
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 anni

La wedding planner risponde ai lettori: “Matrimonio e battesimo"

La wedding planner risponde ai lettori: “La proposta di matrimonio”
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 anni

La wedding planner risponde ai lettori: “La proposta di matrimonio”

La wedding planner risponde ai lettori: “Torta si, Torta no"
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 anni

La wedding planner risponde ai lettori: “Torta si, Torta no"

La wedding planner risponde ai lettori. “Quanto costa un matrimonio?”
LIVE
FASHIONCHANNEL
3 anni

La wedding planner risponde ai lettori. “Quanto costa un matrimonio?”

ULTIME NOTIZIE FASHIONCHANNEL
MAYUMY Clinic Lugano, presenta Cryo T-Shock®: il freddo che rimodella il corpo
LIVE
ESTETICA IN VIDEO
1 ora

MAYUMY Clinic Lugano, presenta Cryo T-Shock®: il freddo che rimodella il corpo

Levante torna con un nuovo album: il viaggio tra amore, cadute e rinascite
LIVE
FASHIONCHANNEL
4 gior

Levante torna con un nuovo album: il viaggio tra amore, cadute e rinascite

Il primo trattamento? Comincia da una domanda, non da una risposta
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

Il primo trattamento? Comincia da una domanda, non da una risposta

1° Agosto sul lago: vivi la magia della Festa Nazionale all'Antica Osteria del Porto
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

1° Agosto sul lago: vivi la magia della Festa Nazionale all'Antica Osteria del Porto

CRLAB Lugano: non solo trapianto e infoltimento, ma un approccio completo alla salute dei capelli
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

CRLAB Lugano: non solo trapianto e infoltimento, ma un approccio completo alla salute dei capelli

l tuo corpo è in spiaggia. Il tuo sistema nervoso è ancora nella sala riunioni.
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

l tuo corpo è in spiaggia. Il tuo sistema nervoso è ancora nella sala riunioni.

Saleri Studio debutta nella gioielleria e presenta la collezione L'Appartamento
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Saleri Studio debutta nella gioielleria e presenta la collezione L'Appartamento

Noemi sospende il tour dopo l'incidente: tornerà sul palco dal 16 agosto
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Noemi sospende il tour dopo l'incidente: tornerà sul palco dal 16 agosto

Wedding Planner: fai della tua passione il tuo lavoro!
LIVE
FASHIONCHANNEL
3 sett

Wedding Planner: fai della tua passione il tuo lavoro!

Alchimie Estetica e Parrucchiere: il benessere dei capelli incontra l'eccellenza di DAVROE Italia
LIVE
FASHIONCHANNEL
3 sett

Alchimie Estetica e Parrucchiere: il benessere dei capelli incontra l'eccellenza di DAVROE Italia