La proposta di matrimonio é arrivata e adesso?
La wedding planner Stefania Mauro ci spiega come organizzarsi al meglio
La wedding planner Stefania Mauro ci spiega come organizzarsi al meglio
BALERNA - L'estate è da sempre la stagione dei matrimoni. Le giornate sembrano non finire mai, i tramonti regalano scenari indimenticabili e molti scelgono proprio questo periodo per fare la grande proposta.
Una passeggiata in riva al mare, una cena in montagna, un viaggio dall'altra parte del mondo o semplicemente un luogo speciale che custodisce un ricordo importante. E poi quella frase che cambia tutto: "Mi vuoi sposare?"
Dopo l'entusiasmo dei primi giorni, però, arriva una domanda altrettanto importante: da dove si comincia?
Molte coppie pensano subito all'abito, alle partecipazioni o alle decorazioni. In realtà, il primo passo è un altro. Prima ancora di scegliere i colori o i fiori, è fondamentale definire il tipo di matrimonio che si desidera vivere. Intimo o con tanti invitati? In città o immerso nella natura? Elegante, informale, romantico o contemporaneo? Ogni scelta successiva dipenderà da questa visione.
Anche il periodo gioca un ruolo importante. Chi riceve una proposta durante l'estate spesso sogna di sposarsi già l'anno successivo. Per questo motivo è consigliabile iniziare la pianificazione il prima possibile: le location più richieste e i migliori fornitori vengono prenotati con molti mesi di anticipo, soprattutto per i fine settimana tra maggio e settembre.
Un altro aspetto spesso sottovalutato è il budget. Stabilirlo fin dall'inizio permette di fare scelte consapevoli, evitando rinunce dell'ultimo momento o spese impreviste. Non significa limitare i propri sogni, ma dare loro una direzione concreta.
Organizzare un matrimonio significa investire gran parte del proprio tempo libero, coordinare decine di professionisti, prendere centinaia di decisioni e gestire dettagli che gli sposi spesso scoprono solo strada facendo. Per questo motivo sempre più coppie scelgono di affidarsi ad una wedding planner fin dalle prime fasi: non per delegare tutto, ma per essere guidate nelle scelte più importanti, ottimizzare il budget e vivere l'organizzazione con serenità.
Ogni matrimonio dovrebbe raccontare la storia di chi lo vive. Non seguire le mode del momento, ma rispecchiare la personalità degli sposi, i loro valori e il loro modo di immaginare il futuro insieme.
Se quest'estate avete ricevuto quella domanda tanto attesa, prendetevi il tempo per godervi questo momento. Le fotografie della proposta, gli auguri di amici e parenti, i primi sogni condivisi meritano di essere vissuti senza fretta. Poi, quando sarete pronti a trasformare quel "Sì" in un giorno indimenticabile, iniziate a costruire il vostro progetto con consapevolezza e il supporto delle persone giuste.
Perché un matrimonio ben organizzato non è quello più costoso o più spettacolare, ma quello che riesce a farvi vivere ogni istante con il sorriso, senza stress e senza rimpianti.
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A proposito di... Petali di Riso è uno studio di wedding planning e design che nasce nel cuore del Mendrisiotto dove realizza matrimoni su misura in tutto il territorio della Svizzera Italiana. Tutti i servizi sono completamente personalizzati per soddisfare le esigenze e aggiungere quel tocco speciale al grande giorno. Petali di Riso è a disposizione anche per organizzare Feste di compleanno, Battesimi, Comunioni, Lauree e Feste prémaman. Da Petali di Riso potrete trovare tutto l’occorrente per il vostro evento. Per info clicca qui
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