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1° Agosto sul lago: vivi la magia della Festa Nazionale all'Antica Osteria del Porto

Una cena vista lago, i fuochi d'artificio che illuminano il Ceresio e una cucina d'autore: il 1° agosto si festeggia in una delle location più affascinanti di Lugano.
1° Agosto sul lago: vivi la magia della Festa Nazionale all'Antica Osteria del Porto
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Il piatto del giorno: Carpaccio di gamberi
1° Agosto sul lago: vivi la magia della Festa Nazionale all'Antica Osteria del Porto
Una cena vista lago, i fuochi d'artificio che illuminano il Ceresio e una cucina d'autore: il 1° agosto si festeggia in una delle location più affascinanti di Lugano.

LUGANO - C'è un luogo dove la Festa Nazionale Svizzera diventa un'esperienza da vivere con tutti i sensi. È l'Antica Osteria del Porto, un angolo di charme affacciato sul lago di Lugano, dove il fascino del paesaggio incontra l'eccellenza della cucina.

La sera del 1° agosto, mentre il Ceresio si veste di luce e i fuochi d'artificio si riflettono sull'acqua, ogni tavolo si trasforma nel posto perfetto per condividere un momento speciale con la famiglia, gli amici o la persona del cuore.

Ad accogliere gli ospiti ci sarà un'atmosfera unica: il lago che si accende al tramonto, le montagne che fanno da cornice, le luci soffuse, le candele e una musica discreta che accompagna una serata destinata a rimanere nel cuore.

Protagonista sarà anche la cucina dello chef Davide Merra, capace di trasformare ogni piatto in un viaggio tra sapori autentici, creatività e raffinatezza. Una proposta gastronomica pensata per sorprendere, accompagnata da una selezionata carta dei vini e da cocktail ideali per brindare alla festa più sentita dell'anno.

Il 1° agosto non è solo una ricorrenza, ma un momento da condividere e ricordare. E quale occasione migliore per farlo in una delle terrazze più suggestive di Lugano, con una vista privilegiata sul lago e sullo spettacolo pirotecnico?

Quest'anno regalati una serata diversa dal solito. Vivi la magia del 1° agosto all'Antica Osteria del Porto, dove ogni dettaglio è pensato per trasformare una semplice cena in un ricordo indimenticabile.

Il piatto in video: Carpaccio di gamberi

Per info: www.anticaosteriadelporto.ch

A proposito dell’Antica Osteria del Porto a Lugano…

Pensate amici lettori, un vero e proprio paradiso del gusto nel bel mezzo della città di Lugano, e per dirla tutta, anche in versi poetici, la cornice che avvolge l’osteria - che si colloca a pochi metri dalla foce del Cassarate, il fiume dei luganesi - un panorama che mette una pace solenne. Fiume, lago, montagne e solo come sottofondo i “versi” della natura.

Le piccole sale che compongono l’Antica Osteria del Porto di Lugano, sono particolarmente adatte a una cena che rispetti in tutto e per tutto i protocolli sanitari, dalle distanze ai posti al tavolo alla costante sanificazione degli ambienti.

Per vivere l’esperienza di una cena, in un posto unico, non ci resta che prendere armi e bagagli e dirigerci verso quella parte romantica della nostra bella città, e come diceva la scrittrice Kris Carr: “La cena è dove la magia accade in cucina”.

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