CRLAB Lugano: non solo trapianto e infoltimento, ma un approccio completo alla salute dei capelli
Dalla prevenzione ai trattamenti tricologici personalizzati, passando per tecnologie avanzate e un check-up approfondito
Dalla prevenzione ai trattamenti tricologici personalizzati, passando per tecnologie avanzate e un check-up approfondito
LUGANO - Il centro di Lugano punta su scienza, innovazione e benessere del cuoio capelluto.
Quando si parla di benessere dei capelli, il primo passo è prendersi cura del cuoio capelluto. È questa la filosofia che guida CRLAB Lugano, realtà che da oltre 55 anni propone soluzioni dedicate a chi desidera contrastare la caduta dei capelli e risolvere le principali problematiche della cute.
L'obiettivo è offrire risposte concrete e personalizzate a uomini e donne che non si sentono pienamente a proprio agio con i propri capelli, attraverso un approccio che unisce ricerca scientifica, tecnologia e prevenzione.
Il benessere dei capelli parte dalla cute
Alla base del metodo CRLAB c'è un principio semplice: capelli sani possono crescere solo da un cuoio capelluto sano.
Per questo motivo il centro propone trattamenti tricologici e prodotti clinicamente testati, studiati per contrastare la caduta dei capelli e intervenire sulle più comuni anomalie del cuoio capelluto, come forfora, eccesso di sebo, prurito e irritazioni.
Ogni percorso viene personalizzato in base alle esigenze specifiche della persona, con l'obiettivo di restituire capelli più forti, sani e vitali.
Prevenzione: il valore di intervenire in anticipo
Per CRLAB la prevenzione rappresenta uno degli aspetti più importanti.
Iniziare a utilizzare prodotti di qualità, scelti in base alle caratteristiche del proprio cuoio capelluto, consente infatti di preservare nel tempo la salute dei capelli e ridurre il rischio di problematiche future.
Come in molti altri ambiti della salute, anche in tricologia vale il principio secondo cui prevenire è meglio che curare.
Tecnologia al servizio della tricologia
Accanto ai prodotti tricologici, CRLAB utilizza strumentazioni tecnologicamente avanzate che, seguendo protocolli specifici, possono incrementare l'efficacia dei trattamenti fino al 40%.
Tra le principali tecnologie impiegate figurano:
- Vapozono, per l'igienizzazione del cuoio capelluto e la migliore penetrazione dei prodotti tricologici;
- Tricopress®, che favorisce la microcircolazione attraverso un delicato massaggio della cute;
- Hair Factor, studiato per migliorare la perfusione ematica e sostenere l'attività dei bulbi piliferi;
- Tricoglam Professional, sistema con tecnologia LED e laser che stimola la microcircolazione, favorisce il ripristino delle normali funzioni fisiologiche della cute e contribuisce a migliorare densità, spessore e qualità del capello, intervenendo anche su problematiche come prurito, seborrea, forfora e arrossamenti.
Un percorso costruito su misura
Ogni trattamento inizia con una consulenza approfondita.
Il primo passo è rappresentato dall'analisi anamnestica, durante la quale vengono raccolte informazioni sullo stato del cuoio capelluto e sugli obiettivi del cliente.
Successivamente viene effettuato il Tricotest®, un sistema brevettato che, grazie a microcamere e strumenti dedicati, permette di analizzare parametri come sebo, idratazione, pH e densità dei capelli, fornendo dati oggettivi confrontabili nel tempo.
Sulla base dei risultati ottenuti viene quindi definita una strategia personalizzata che combina prodotti e trattamenti specifici per ogni singola esigenza.
Un approccio che guarda al futuro
L'unione tra prevenzione, diagnosi accurata, tecnologie innovative e programmi personalizzati rappresenta il punto di forza del metodo CRLAB.
L'obiettivo finale non è soltanto contrastare la caduta dei capelli, ma accompagnare ogni persona in un percorso di benessere che parte dalla salute del cuoio capelluto per restituire capelli più forti, sani e dall'aspetto naturale.
Info www.crlab.ch/
A proposito di...
Da oltre 50 anni la cura dei capelli è la mission di CRLab che, attraverso patch cutanei e sistemi d'integrazione non invasivi, autotrapianti con le ultime innovative tecniche, trattamenti curativi personalizzati e prodotti tricologici d’avanguardia, pensati per i problemi di cute e capelli dell’uomo e della donna, si pone due obiettivi: il primo: prevenire la caduta e mantenere sano e vitale il cuoio capelluto, il secondo: dove i capelli mancano, tutte le tecniche all'avanguardia per una implementazione.
Consigliamo quindi di chiamare il nostro studio di Lugano in via Zurigo 38 per effettuare un test specifico cute e capelli per aiutarvi a ridare “vita” alla nostra chiama in tempi rapidi.
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