l tuo corpo è in spiaggia. Il tuo sistema nervoso è ancora nella sala riunioni.
Eva Sykora, Sex Coach, spiega perché stress e sistema nervoso influenzano desiderio, energia e benessere relazionale.
Eva Sykora, Sex Coach, spiega perché stress e sistema nervoso influenzano desiderio, energia e benessere relazionale.
Perché molti imprenditori scoprono proprio in vacanza di non riuscire più a rilassarsi
Quando il lavoro si ferma, il corpo inizia a parlare: il ruolo del sistema nervoso, della sessualità e dell'equilibrio psicofisico.
L'estate è il periodo in cui molti imprenditori, CEO e manager finalmente rallentano.
Che siano in Costa Smeralda, Porto Cervo, Forte dei Marmi, sul Lago di Como, a Ibiza, Formentera, Mykonos, Capri, Saint-Tropez, Monaco, alle Maldive o su uno yacht nel Mediterraneo, le riunioni diminuiscono, le email si fanno meno frequenti e il telefono smette, almeno per qualche giorno, di dettare il ritmo della giornata.
Eppure è proprio in questo momento che molti uomini iniziano a rendersi conto di una realtà che durante l'anno rimane nascosta.
Quando il corpo non riesce a staccare
Non riescono a rilassarsi.
Dormono, ma non recuperano energie.
Sono in vacanza con la propria partner, ma si sentono emotivamente distanti.
E spesso notano un calo del desiderio, difficoltà di erezione o una sensazione di disconnessione che non sanno spiegare.
La domanda che mi viene posta più spesso è:
"Perché succede proprio adesso che dovrei stare bene?"
La risposta, nella maggior parte dei casi, non riguarda l'età né il testosterone.
Riguarda il sistema nervoso.
Il cervello resta in modalità sopravvivenza
Dopo mesi, o anni, trascorsi in uno stato di pressione costante, il cervello e il corpo imparano a vivere in modalità sopravvivenza. Anche quando il lavoro si ferma, il sistema nervoso continua a comportarsi come se ci fosse ancora un'emergenza da gestire.
Ed è proprio in vacanza che questo diventa evidente.
Perché, quando il rumore del business si abbassa, il corpo inizia finalmente a parlare.
I segnali da non sottovalutare
È allora che possono comparire sintomi come:
- calo della libido;
- difficoltà di erezione;
- stanchezza persistente, anche dopo il riposo;
- irritabilità;
- difficoltà a rilassarsi e a lasciarsi andare;
- distanza emotiva e sessuale dalla propria partner.
Molti uomini cercano di risolvere questi segnali con una soluzione veloce.
Ma il sintomo non è il vero problema.
È il messaggio che il corpo invia quando il sistema nervoso, dopo troppo tempo in modalità sopravvivenza, ha bisogno di ritrovare equilibrio.
La sessualità è uno specchio del benessere
La sessualità è uno dei primi aspetti a risentirne.
Non perché sia il problema.
Ma perché rappresenta uno degli indicatori più sensibili del nostro equilibrio psicofisico.
Nel mio lavoro incontro uomini di grande successo professionale che hanno costruito aziende, guidato team e raggiunto risultati straordinari.
Eppure nessuno ha mai insegnato loro come regolare il proprio sistema nervoso, recuperare energia profonda o coltivare una relazione in cui sentirsi davvero
presenti.
Il Metodo dei 4 Elementi
Per questo il mio lavoro non parte dalla performance sessuale.
Parte dalla persona.
Attraverso il mio Metodo dei 4 Elementi — Mente, Corpo, Emozioni ed Energia, accompagno CEO, imprenditori e manager a ritrovare equilibrio, vitalità e connessione, affinché possano esprimere il loro massimo potenziale non solo nel business, ma anche nella relazione e nell'intimità.
La forma più alta di leadership
Perché il vero successo non è riuscire a essere straordinari soltanto nella sala riunioni.
È poter tornare a casa, guardare la donna che ami e sentirti pienamente presente.
Questa, per me, è la forma più alta di leadership.
Se leggendo questo articolo ti sei riconosciuto, forse non hai bisogno di lavorare di più.
Forse hai bisogno di ritrovare quello stato interiore in cui il tuo corpo non deve più sopravvivere, ma può finalmente vivere.
È da lì che nasce una leadership autentica. Ed è da lì che rinasce anche l'intimità.
Puoi contattare Eva Sykora:
www.evasykora.com
www.tantra-expert.com/it/
A proposito di Eva Sykora Sex Soul Therapist
Eva Sykora è una guida esperta nel trasformare la vita di coppie, uomini e donne, aiutandoli a riscoprire il loro pieno potenziale personale, intimo e relazionale.Con oltre 15 anni di esperienza, ha creato il suo esclusivo metodo, “la formula dei 4 Elementi”, che lavora su mente subconscia, emozioni, corpo ed energia per portare una trasformazione completa e duratura.Il suo approccio unico parte da un lavoro individuale: Eva sa che spesso i conflitti di coppia nascono da blocchi personali e vecchi schemi emotivi. Per questo, guida ogni partner a lavorare su di sé, eliminando paure e insicurezze subconsci e ripulendo quel "terreno interiore" necessario per far rinascere la relazione.
Solo quando ciascun individuo si sente più connesso a se stesso, ed é più liberato, Eva accompagna i partner in un percorso di ricostruzione della relazione, insegnando tecniche che trasformano l’intimità in un’esperienza più autentica e profonda. Massaggi consapevoli, comunicazione empatica e il risveglio dell’energia sessuale sono solo alcune delle pratiche che Eva utilizza per creare una rinascita personale e relazionale. Grazie alla sua esperienza e sensibilità, Eva Sykora è un punto di riferimento per chi desidera superare blocchi emotivi e rinascere - singolarmente e in coppia.
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