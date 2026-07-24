l tuo corpo è in spiaggia. Il tuo sistema nervoso è ancora nella sala riunioni.

A proposito di Eva Sykora Sex Soul Therapist







Eva Sykora è una guida esperta nel trasformare la vita di coppie, uomini e donne, aiutandoli a riscoprire il loro pieno potenziale personale, intimo e relazionale.Con oltre 15 anni di esperienza, ha creato il suo esclusivo metodo, “la formula dei 4 Elementi”, che lavora su mente subconscia, emozioni, corpo ed energia per portare una trasformazione completa e duratura.Il suo approccio unico parte da un lavoro individuale: Eva sa che spesso i conflitti di coppia nascono da blocchi personali e vecchi schemi emotivi. Per questo, guida ogni partner a lavorare su di sé, eliminando paure e insicurezze subconsci e ripulendo quel "terreno interiore" necessario per far rinascere la relazione.







Solo quando ciascun individuo si sente più connesso a se stesso, ed é più liberato, Eva accompagna i partner in un percorso di ricostruzione della relazione, insegnando tecniche che trasformano l’intimità in un’esperienza più autentica e profonda. Massaggi consapevoli, comunicazione empatica e il risveglio dell’energia sessuale sono solo alcune delle pratiche che Eva utilizza per creare una rinascita personale e relazionale. Grazie alla sua esperienza e sensibilità, Eva Sykora è un punto di riferimento per chi desidera superare blocchi emotivi e rinascere - singolarmente e in coppia.



