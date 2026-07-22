Saleri Studio debutta nella gioielleria e presenta la collezione L'Appartamento

A poco più di un anno dalla sua fondazione, Saleri Studio inaugura un nuovo capitolo della propria storia creativa. Il brand fondato nel 2024 da Valentina Saleri amplia infatti il proprio universo stilistico con il debutto della prima linea di gioielli, composta da raffinate manchette e orecchini dall'effetto melted, caratterizzati da forme organiche e scultoree che dialogano perfettamente con l'identità del marchio. A raccontare questa evoluzione è la campagna "Nell'Appartamento", interpretata dalla modella e creativa Candela Pelizza e diretta dal creative director Giorgio Ciccone, in un progetto ispirato all'immaginario evocativo dei Baustelle. La nuova collezione propone 27 look che esaltano silhouette fluide, tessuti luminosi e una sofisticata palette di marroni e viola, completata da una capsule beachwear di bikini e body. Moda, gioielli e ricerca estetica si fondono così in una visione contemporanea della femminilità, dove ogni dettaglio racconta un equilibrio perfetto tra design, sperimentazione e raffinatezza.