Levante torna con un nuovo album: il viaggio tra amore, cadute e rinascite
Il 9 ottobre esce "Dell'amore il fallimento e altri passi di danza", il nuovo progetto
Il 9 ottobre esce "Dell'amore il fallimento e altri passi di danza", il nuovo progetto
MILANO - Levante è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua carriera. Il 9 ottobre uscirà "Dell'amore il fallimento e altri passi di danza", il nuovo album composto da 15 brani che raccontano l'amore in tutte le sue sfumature: dalla passione alla fragilità, dalle cadute alla rinascita. Un progetto intenso e profondamente personale, che conferma la capacità della cantautrice di trasformare emozioni universali in musica.
A colpire è anche la copertina, fortemente simbolica e, per la prima volta, corale. Il protagonista visivo è il colore arancione, scelto come metafora di energia, trasformazione, protezione e cambiamento. Accanto a Levante compaiono le persone che fanno parte della sua vita privata e professionale, dando vita a un'immagine che celebra la condivisione e il valore dei legami. L'album è già disponibile in preorder e sarà accompagnato da un'iniziativa speciale dedicata ai fan durante le date di Roma e Milano, dove il pubblico potrà ricreare insieme all'artista la suggestiva cover del disco, diventando parte integrante di questo nuovo racconto musicale.
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