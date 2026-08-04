Levante torna con un nuovo album: il viaggio tra amore, cadute e rinascite

A colpire è anche la copertina, fortemente simbolica e, per la prima volta, corale. Il protagonista visivo è il colore arancione, scelto come metafora di energia, trasformazione, protezione e cambiamento. Accanto a Levante compaiono le persone che fanno parte della sua vita privata e professionale, dando vita a un'immagine che celebra la condivisione e il valore dei legami. L'album è già disponibile in preorder e sarà accompagnato da un'iniziativa speciale dedicata ai fan durante le date di Roma e Milano, dove il pubblico potrà ricreare insieme all'artista la suggestiva cover del disco, diventando parte integrante di questo nuovo racconto musicale.

