Il primo trattamento? Comincia da una domanda, non da una risposta
Marco Pontillo di PHS Parrucchieri Lugano spiega perché ogni percorso di bellezza inizia dall'ascolto e dalle domande giuste
Marco Pontillo di PHS Parrucchieri Lugano spiega perché ogni percorso di bellezza inizia dall'ascolto e dalle domande giuste
LUGANO - Ogni capello racconta una storia diversa: per questo il percorso giusto nasce dall'ascolto e dalla comprensione, prima ancora di qualsiasi trattamento.
Quando notiamo che qualcosa non va, la reazione è quasi sempre la stessa: cercare subito una soluzione. La domanda che ci poniamo è spontanea: "Cosa posso fare?"
È un impulso naturale. Ma forse non è la domanda più importante.
Prima di intervenire, bisognerebbe chiedersi: "Perché è successo?"
I capelli cambiano continuamente e le cause possono essere molteplici: stress, alimentazione, cambiamenti ormonali, abitudini quotidiane, stile di vita o semplicemente il susseguirsi delle stagioni. Non esiste una risposta valida per tutti, perché ogni persona ha una storia diversa e ogni capello ne è il riflesso.
È proprio da questa consapevolezza che nasce l'approccio di PHS. Il primo trattamento non inizia davanti allo specchio o al lavatesta, ma con un momento di ascolto. Una domanda posta nel modo giusto permette di comprendere davvero la situazione, evitando supposizioni e soluzioni standardizzate.
Solo conoscendo le esigenze della persona è possibile costruire un percorso realmente efficace, capace di rispondere alle sue necessità e accompagnarla verso un risultato autentico e duraturo.
Perché prendersi cura dei capelli significa, prima di tutto, prendersi cura della persona.
Ascoltare prima di intervenire. Comprendere prima di consigliare.
È da qui che nasce la Bellezza Consapevole: non da risposte affrettate, ma dalle domande giuste.
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