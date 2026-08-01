Cerca e trova immobili
Segnalaci
Fashionchannel

Il primo trattamento? Comincia da una domanda, non da una risposta

Marco Pontillo di PHS Parrucchieri Lugano spiega perché ogni percorso di bellezza inizia dall'ascolto e dalle domande giuste
Il primo trattamento? Comincia da una domanda, non da una risposta
tvbcommunication
Marco Pontillo, PHS Parrucchieri, Lugano
Il primo trattamento? Comincia da una domanda, non da una risposta
Marco Pontillo di PHS Parrucchieri Lugano spiega perché ogni percorso di bellezza inizia dall'ascolto e dalle domande giuste

LUGANO - Ogni capello racconta una storia diversa: per questo il percorso giusto nasce dall'ascolto e dalla comprensione, prima ancora di qualsiasi trattamento.

Quando notiamo che qualcosa non va, la reazione è quasi sempre la stessa: cercare subito una soluzione. La domanda che ci poniamo è spontanea: "Cosa posso fare?"

È un impulso naturale. Ma forse non è la domanda più importante.

Prima di intervenire, bisognerebbe chiedersi: "Perché è successo?"

I capelli cambiano continuamente e le cause possono essere molteplici: stress, alimentazione, cambiamenti ormonali, abitudini quotidiane, stile di vita o semplicemente il susseguirsi delle stagioni. Non esiste una risposta valida per tutti, perché ogni persona ha una storia diversa e ogni capello ne è il riflesso.

È proprio da questa consapevolezza che nasce l'approccio di PHS. Il primo trattamento non inizia davanti allo specchio o al lavatesta, ma con un momento di ascolto. Una domanda posta nel modo giusto permette di comprendere davvero la situazione, evitando supposizioni e soluzioni standardizzate.

Solo conoscendo le esigenze della persona è possibile costruire un percorso realmente efficace, capace di rispondere alle sue necessità e accompagnarla verso un risultato autentico e duraturo.

Perché prendersi cura dei capelli significa, prima di tutto, prendersi cura della persona.

Ascoltare prima di intervenire. Comprendere prima di consigliare.

È da qui che nasce la Bellezza Consapevole: non da risposte affrettate, ma dalle domande giuste.

Segui PHS: www.instagram.com/personal_hair_stylist_lugano/

Moda, lifestyle e salute: tutti i giorni su https://www.fashionchannel.ch, da oltre 10 anni partner tio.ch

Iscriviti al nostro canale youtube, www.youtube.com/@FashionchannelChfashionchannel

Questo articolo è stato realizzato da fashionchannel.ch, non fa parte del contenuto redazionale.
capellicura dei capellitrattamenti personalizzati

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
“La bellezza è un linguaggio, e noi la parliamo ogni giorno”
LIVE
FASHIONCHANNEL
9 mesi

“La bellezza è un linguaggio, e noi la parliamo ogni giorno”

TCC: la rivoluzione del taglio a caldo firmata PHS Parrucchieri Lugano
LIVE
FASHIONCHANNEL
11 mesi

TCC: la rivoluzione del taglio a caldo firmata PHS Parrucchieri Lugano

Team Laura Bondesani: dove la bellezza incontra il "bellessere"
LIVE
FASHIONCHANNEL
5 mesi

Team Laura Bondesani: dove la bellezza incontra il "bellessere"

Alchimie Estetica e Parrucchiere: il benessere dei capelli incontra l'eccellenza di DAVROE Italia
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Alchimie Estetica e Parrucchiere: il benessere dei capelli incontra l'eccellenza di DAVROE Italia

ULTIME NOTIZIE FASHIONCHANNEL
1° Agosto sul lago: vivi la magia della Festa Nazionale all'Antica Osteria del Porto
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 gior

1° Agosto sul lago: vivi la magia della Festa Nazionale all'Antica Osteria del Porto

CRLAB Lugano: non solo trapianto e infoltimento, ma un approccio completo alla salute dei capelli
LIVE
FASHIONCHANNEL
4 gior

CRLAB Lugano: non solo trapianto e infoltimento, ma un approccio completo alla salute dei capelli

l tuo corpo è in spiaggia. Il tuo sistema nervoso è ancora nella sala riunioni.
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

l tuo corpo è in spiaggia. Il tuo sistema nervoso è ancora nella sala riunioni.

Saleri Studio debutta nella gioielleria e presenta la collezione L'Appartamento
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

Saleri Studio debutta nella gioielleria e presenta la collezione L'Appartamento

Noemi sospende il tour dopo l'incidente: tornerà sul palco dal 16 agosto
LIVE
FASHIONCHANNEL
1 sett

Noemi sospende il tour dopo l'incidente: tornerà sul palco dal 16 agosto

Wedding Planner: fai della tua passione il tuo lavoro!
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Wedding Planner: fai della tua passione il tuo lavoro!

Alchimie Estetica e Parrucchiere: il benessere dei capelli incontra l'eccellenza di DAVROE Italia
LIVE
FASHIONCHANNEL
2 sett

Alchimie Estetica e Parrucchiere: il benessere dei capelli incontra l'eccellenza di DAVROE Italia

Bike fitting: il segreto per pedalare meglio con il metodo Bicyclerace Balmelli
LIVE
FASHIONCHANNEL
3 sett

Bike fitting: il segreto per pedalare meglio con il metodo Bicyclerace Balmelli

Antonio Marras veste Gabry Ponte per il trionfo di San Siro
LIVE
FASHIONCHANNEL
3 sett

Antonio Marras veste Gabry Ponte per il trionfo di San Siro

Head Spa coreano: il nuovo rituale di benessere ti aspetta da Splash & Spa
LIVE
ESTETICA IN VIDEO
1 mese

Head Spa coreano: il nuovo rituale di benessere ti aspetta da Splash & Spa