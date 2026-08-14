Raffaella Gioielli, l’estate si accende di colore e di creazioni uniche
Dalle pietre colorate ai diamanti Fancy Yellow: a Mendrisio il gioiello diventa una storia da indossare
Dalle pietre colorate ai diamanti Fancy Yellow: a Mendrisio il gioiello diventa una storia da indossare
MENDRISIO - L’estate di Raffaella Gioielli a Mendrisio porta con sé leggerezza, colore e tanta voglia di esprimere la propria personalità. La stagione guarda infatti a gioielli più freschi e divertenti, dove protagoniste sono le pietre colorate, le acquamarine dalle diverse tonalità, gli spinelli neri luminosi e il lapislazzuli. Una scelta che interpreta perfettamente le tendenze del momento, dove il colore conquista sempre più spazio.
Ma per Raffaella Gioielli il gioiello non è mai soltanto una questione di moda. È soprattutto ascolto, storia e unicità. Ogni cliente porta con sé un desiderio, un ricordo, un’emozione. E proprio da questa storia può nascere una creazione completamente personalizzata. Sempre più persone scelgono infatti di trasformare pietre e gioielli di famiglia, dando nuova vita a oggetti preziosi e ricordi importanti attraverso design più contemporanei.
Non esiste una regola valida per tutti: un gioiello può essere pensato per essere indossato ogni giorno oppure per celebrare un momento speciale. Per questo, ogni progetto nasce dall’ascolto della persona e dalla valutazione dei materiali a disposizione.
E proprio su questo concetto si sviluppa una delle grandi novità in arrivo: spazi dedicati, esclusivamente su appuntamento, per consulenze personalizzate. Un percorso pensato per chi desidera un gioiello unico, non prodotto in serie e non legato necessariamente a un grande brand, ma realizzato ad hoc per raccontare una persona.
Tra le proposte più preziose spicca inoltre una piccola e raffinata collezione di diamanti Fancy Yellow naturali, disponibili in diversi tagli speciali, tra cui princess e goccia. Una vera chicca per gli amanti dei gioielli di nicchia, capace di conquistare per la sua rarità e per quella particolare tonalità gialla che rende ogni pietra protagonista.
Da Raffaella Gioielli il vero lusso è quindi poter indossare qualcosa che parla di noi.
Per informazioni o appuntamenti è possibile visitare raffaellagioielli.com oppure contattare direttamente l’atelier anche tramite WhatsApp.
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