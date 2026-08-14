Raffaella Gioielli, l’estate si accende di colore e di creazioni uniche

Ma per Raffaella Gioielli il gioiello non è mai soltanto una questione di moda. È soprattutto ascolto, storia e unicità. Ogni cliente porta con sé un desiderio, un ricordo, un’emozione. E proprio da questa storia può nascere una creazione completamente personalizzata. Sempre più persone scelgono infatti di trasformare pietre e gioielli di famiglia, dando nuova vita a oggetti preziosi e ricordi importanti attraverso design più contemporanei.