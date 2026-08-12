Madonna e Kylie insieme: il duetto dance che conquista il mondo

MILANO - Il sogno dei fan della musica dance è finalmente diventato realtà. Madonna e Kylie hanno unito le forze in una collaborazione destinata a lasciare il segno, presentando in anteprima "Love Sensation (Afterhours Mix)" durante il WorldPride di Amsterdam. L'apparizione a sorpresa di Kylie sul palco del Club Confessions, davanti a migliaia di spettatori, ha trasformato uno degli eventi più attesi del festival in un momento destinato a entrare nella storia del pop. Prodotto da Stuart Price, il nuovo brano é disponibile in tutto il mondo dal 7 agosto per Warner Records.

