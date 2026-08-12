Madonna e Kylie insieme: il duetto dance che conquista il mondo
Debutto a sorpresa sul palco e nuovo singolo pronto a infiammare le classifiche
Debutto a sorpresa sul palco e nuovo singolo pronto a infiammare le classifiche
MILANO - Il sogno dei fan della musica dance è finalmente diventato realtà. Madonna e Kylie hanno unito le forze in una collaborazione destinata a lasciare il segno, presentando in anteprima "Love Sensation (Afterhours Mix)" durante il WorldPride di Amsterdam. L'apparizione a sorpresa di Kylie sul palco del Club Confessions, davanti a migliaia di spettatori, ha trasformato uno degli eventi più attesi del festival in un momento destinato a entrare nella storia del pop. Prodotto da Stuart Price, il nuovo brano é disponibile in tutto il mondo dal 7 agosto per Warner Records.
La collaborazione arriva in un momento d'oro per Madonna: "Love Sensation" ha conquistato la vetta della classifica Dance Radio statunitense, confermando il successo di "Confessions II", tra gli album più apprezzati dell'anno. Dopo il trionfo di "I Feel So Free", la Regina del Pop continua a dominare la scena dance mondiale, dimostrando ancora una volta una straordinaria capacità di reinventarsi e di influenzare generazioni di artisti e appassionati, mentre l'incontro con Kylie celebra due autentiche icone della musica internazionale.
Moda, lifestyle e salute: tutti i giorni su https://www.fashionchannel.ch, da oltre 10 anni partner tio.ch
Iscriviti al nostro canale youtube, www.youtube.com/@FashionchannelChfashionchannel
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!