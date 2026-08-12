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Madonna e Kylie insieme: il duetto dance che conquista il mondo

Debutto a sorpresa sul palco e nuovo singolo pronto a infiammare le classifiche
Madonna e Kylie insieme: il duetto dance che conquista il mondo
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Da destra: Madonna e Kylie
Madonna e Kylie insieme: il duetto dance che conquista il mondo
Debutto a sorpresa sul palco e nuovo singolo pronto a infiammare le classifiche

MILANO - Il sogno dei fan della musica dance è finalmente diventato realtà. Madonna e Kylie hanno unito le forze in una collaborazione destinata a lasciare il segno, presentando in anteprima "Love Sensation (Afterhours Mix)" durante il WorldPride di Amsterdam. L'apparizione a sorpresa di Kylie sul palco del Club Confessions, davanti a migliaia di spettatori, ha trasformato uno degli eventi più attesi del festival in un momento destinato a entrare nella storia del pop. Prodotto da Stuart Price, il nuovo brano é disponibile in tutto il mondo dal 7 agosto per Warner Records.

La collaborazione arriva in un momento d'oro per Madonna: "Love Sensation" ha conquistato la vetta della classifica Dance Radio statunitense, confermando il successo di "Confessions II", tra gli album più apprezzati dell'anno. Dopo il trionfo di "I Feel So Free", la Regina del Pop continua a dominare la scena dance mondiale, dimostrando ancora una volta una straordinaria capacità di reinventarsi e di influenzare generazioni di artisti e appassionati, mentre l'incontro con Kylie celebra due autentiche icone della musica internazionale.

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