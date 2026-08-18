Kanye West annuncia due concerti in Russia (e potrebbe incontrare Putin)

L'annuncio arriva mentre prosegue la guerra russa contro l'Ucraina. I biglietti più economici, equivalenti a circa 100 euro, sono andati rapidamente esauriti secondo i media russi, così come quelli VIP inizialmente proposti a 160mila rubli, circa 1525 franchi svizzeri. Martedì risultavano ancora disponibili posti messi in vendita tra 21mila e 50mila rubli.

I concerti hanno suscitato reazioni contrastanti nella politica russa. Il deputato Nikolai Nowikow ha chiesto a West di esprimere il proprio «sostegno morale» alla guerra contro l'Ucraina, minacciando altrimenti di chiedere l'annullamento dell'evento. Altri deputati hanno ricordato le controversie legate alle dichiarazioni del rapper su Adolf Hitler, mentre il movimento ultranazionalista Sorok Sorokow ha annunciato che esaminerà i suoi testi per verificare l'eventuale presenza di contenuti vietati in Russia.