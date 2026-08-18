Cerca e trova immobili
Segnalaci
RUSSIA

Kanye West annuncia due concerti in Russia (e potrebbe incontrare Putin)

Il rapper si esibirà a ottobre a San Pietroburgo. L'annuncio divide le forze filo-Cremlino
Kanye West annuncia due concerti in Russia (e potrebbe incontrare Putin)
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Ats Dpa
elaborata da Redazione
Kanye West annuncia due concerti in Russia (e potrebbe incontrare Putin)
Il rapper si esibirà a ottobre a San Pietroburgo. L'annuncio divide le forze filo-Cremlino

MOSCA - Il rapper statunitense Ye, noto anche come Kanye West, ha annunciato due concerti in Russia, in programma il 10 e l'11 ottobre alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. La struttura, intitolata alla compagnia statale del gas Gazprom, può accogliere fino a 80mila persone durante i concerti.

Secondo la deputata Swetlana Schurowa, sarebbe possibile anche un incontro tra il musicista e il presidente russo Wladimir Putin, qualora l'agenda del capo del Cremlino lo consentisse. Gli organizzatori avevano precedentemente affermato che West «sogna» un simile incontro.

L'annuncio arriva mentre prosegue la guerra russa contro l'Ucraina. I biglietti più economici, equivalenti a circa 100 euro, sono andati rapidamente esauriti secondo i media russi, così come quelli VIP inizialmente proposti a 160mila rubli, circa 1525 franchi svizzeri. Martedì risultavano ancora disponibili posti messi in vendita tra 21mila e 50mila rubli.

I concerti hanno suscitato reazioni contrastanti nella politica russa. Il deputato Nikolai Nowikow ha chiesto a West di esprimere il proprio «sostegno morale» alla guerra contro l'Ucraina, minacciando altrimenti di chiedere l'annullamento dell'evento. Altri deputati hanno ricordato le controversie legate alle dichiarazioni del rapper su Adolf Hitler, mentre il movimento ultranazionalista Sorok Sorokow ha annunciato che esaminerà i suoi testi per verificare l'eventuale presenza di contenuti vietati in Russia.

Di segno opposto la reazione della deputata Jelena Drapeko, membro della commissione cultura del parlamento, che si è detta «grata» per l'arrivo dell'artista in Russia. West, figura influente ma fortemente controversa della musica internazionale, è stato più volte al centro di polemiche per dichiarazioni razziste e antisemite. Già nel 2024, dopo una sua visita a Mosca per il compleanno di un designer, erano circolate voci su possibili concerti nel Paese.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
concertikanye westrussiaye
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
3 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
1 gior
22
71

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
1 gior
16
53

Divorzio al veleno al camping Riarena

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
1 gior

Non ce l'ha fatta lo scooterista dell'incidente di Castione

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
2 gior
167
121

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
2 gior
60
182

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Annegamento in piscina: morta una 64enne
LIVE
MAGLIASO
22 ore

Annegamento in piscina: morta una 64enne

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
2 gior

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Ragazzini a piedi lungo i binari: li ferma solo la polizia

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini
LIVE
LUGANO
23 ore

L'ultimo saluto a Fabio Gaggini

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
1 gior

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
2 gior
22
46

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
2 gior
5
48

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro
LIVE
RIVERA
1 gior
147
210

Il lupo fa razzia di capre sul Monte Tamaro

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina
LIVE
LUGANO
4 ore
49
138

Ferma al semaforo, le entra uno sconosciuto in macchina

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
2 gior
15
19

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
4 gior
85

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie
LIVE
CONFINE
3 gior
27
105

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla
LIVE
CANTONE
1 gior
8
58

Pioggia e refrigerio, ci siamo quasi. Ma la siccità non molla

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale
LIVE
GRAVESANO
1 gior
9
38

Spazzatrice stradale si ribalta: chiusa la cantonale

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»
LIVE
GRIGIONI
17 ore
10
31

«Un tragico incidente: in 48 anni non mi era mai capitato niente del genere»

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»
LIVE
LUGANO
6 ore
117

Alta tensione per FC Lugano contro Maccabi Tel Aviv: «Cantone e Comune si assumano le loro responsabilità»

Quante auto in fiamme... o no?
LIVE
CANTONE
10 ore
5

Quante auto in fiamme... o no?

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»
LIVE
CANTONE
1 gior
40

Canicola asfissiante: «Vietiamo il lavoro all'esterno e nei locali non climatizzati»

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
27
71

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
2 gior

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes
LIVE
MONDIALE 2026
7 ore
4
8

Quando l'arbitro ha chiesto a Messi di controllare Paredes

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
1 gior
3
16

Al fiume per rischiare di morire

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato
LIVE
CANTONE
22 ore
140
348

Greta Gysin in corsa per il Consiglio di Stato

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
21
177

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

Cavallo precipita da un ponte
LIVE
ZUGO
1 gior
48

Cavallo precipita da un ponte

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
1 gior
5
18

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
2 gior
5
14

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»
LIVE
PORTO
1 gior
5
17

Investe e uccide Tarling: «Probabilmente non sarà accusato»

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno
LIVE
GERMANIA / SVIZZERA
1 gior
6
27

Meno di 10 centimetri: è tutto ciò che resta del Reno

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
2 gior
21
17

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»
LIVE
CANTONE
10 ore
30
59

«I danni veri li scopriremo solamente sul lungo termine»

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
57

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA
LIVE
SVIZZERA
3 gior
16
95

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
2 gior
26
106

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese
LIVE
LOCARNO
3 gior
4
26

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti
LIVE
GRIGIONI
2 gior
15
23

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità
LIVE
ITALIA
5 ore
28

Ritrovato il 21enne disperso nel Lario: era a 357 metri di profondità

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
1 gior
13
114

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista
LIVE
VALLESE
2 gior

Moto in sorpasso travolge e uccide una ciclista

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»
LIVE
CANTONE
1 gior
2
14

Quando la canicola morde al cuore, il Ticino... fa eccezione: «La prudenza resta d'obbligo»

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega
LIVE
BLENIO
1 gior
7
17

Alpinisti colpiti da una scarica di sassi sull'Adula, li soccorre la Rega

Lingera 2027, «Sono guai seri, se a regnare non sono i Boeri»
LIVE
ROVEREDO
23 ore
2
17

Lingera 2027, «Sono guai seri, se a regnare non sono i Boeri»

Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»
LIVE
LUGANO
1 gior
4
20

Traversata a nuoto per 850 partecipanti: «Il più anziano ha 81 anni»

ULTIME NOTIZIE PEOPLE
Addio Hayden Panettiere: il dolore di Klitschko
LIVE
STATI UNITI/GERMANIA
5 ore
11

Addio Hayden Panettiere: il dolore di Klitschko

Harrison Ford torna Indiana Jones... in un parco a tema Disney
LIVE
STATI UNITI
1 gior
2
3

Harrison Ford torna Indiana Jones... in un parco a tema Disney

Panettiere, «le prime verifiche non hanno evidenziato segni di atti criminali»
LIVE
STATI UNITI
1 gior
4

Panettiere, «le prime verifiche non hanno evidenziato segni di atti criminali»

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere
LIVE
STATI UNITI
1 gior
7

Il volo con il fidanzato, l'indagine: cosa si sa della morte di Hayden Panettiere

Massimo Boldi in ospedale dopo una caduta
LIVE
ITALIA
1 gior
1
15

Massimo Boldi in ospedale dopo una caduta

Oscar: "Qui vit encore" di Wadimoff in corsa per la Svizzera
LIVE
CINEMA
4 gior
3

Oscar: "Qui vit encore" di Wadimoff in corsa per la Svizzera

L'Eurovision Song Contest si terrà... a Burgas
LIVE
EUROVISION SONG CONTEST
5 gior

L'Eurovision Song Contest si terrà... a Burgas

Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina
LIVE
VIP
6 gior
21

Impero, lusso e glamour... l'incredibile (e dorata) storia di Cristiano e Georgina

Il Diavolo veste Prada 2, gli abiti all'asta da Christie's
LIVE
STATI UNITI
1 sett
6

Il Diavolo veste Prada 2, gli abiti all'asta da Christie's

James Cameron è pronto a dire addio ad "Avatar"
LIVE
CINEMA
1 sett
2

James Cameron è pronto a dire addio ad "Avatar"