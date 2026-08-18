Kanye West annuncia due concerti in Russia (e potrebbe incontrare Putin)
Il rapper si esibirà a ottobre a San Pietroburgo. L'annuncio divide le forze filo-Cremlino
MOSCA - Il rapper statunitense Ye, noto anche come Kanye West, ha annunciato due concerti in Russia, in programma il 10 e l'11 ottobre alla Gazprom Arena di San Pietroburgo. La struttura, intitolata alla compagnia statale del gas Gazprom, può accogliere fino a 80mila persone durante i concerti.
Secondo la deputata Swetlana Schurowa, sarebbe possibile anche un incontro tra il musicista e il presidente russo Wladimir Putin, qualora l'agenda del capo del Cremlino lo consentisse. Gli organizzatori avevano precedentemente affermato che West «sogna» un simile incontro.
L'annuncio arriva mentre prosegue la guerra russa contro l'Ucraina. I biglietti più economici, equivalenti a circa 100 euro, sono andati rapidamente esauriti secondo i media russi, così come quelli VIP inizialmente proposti a 160mila rubli, circa 1525 franchi svizzeri. Martedì risultavano ancora disponibili posti messi in vendita tra 21mila e 50mila rubli.
I concerti hanno suscitato reazioni contrastanti nella politica russa. Il deputato Nikolai Nowikow ha chiesto a West di esprimere il proprio «sostegno morale» alla guerra contro l'Ucraina, minacciando altrimenti di chiedere l'annullamento dell'evento. Altri deputati hanno ricordato le controversie legate alle dichiarazioni del rapper su Adolf Hitler, mentre il movimento ultranazionalista Sorok Sorokow ha annunciato che esaminerà i suoi testi per verificare l'eventuale presenza di contenuti vietati in Russia.
Di segno opposto la reazione della deputata Jelena Drapeko, membro della commissione cultura del parlamento, che si è detta «grata» per l'arrivo dell'artista in Russia. West, figura influente ma fortemente controversa della musica internazionale, è stato più volte al centro di polemiche per dichiarazioni razziste e antisemite. Già nel 2024, dopo una sua visita a Mosca per il compleanno di un designer, erano circolate voci su possibili concerti nel Paese.