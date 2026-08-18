Addio Hayden Panettiere: il dolore di Klitschko
L’ex campione di boxe esprime su Instagram il suo dolore per la scomparsa dell’attrice, madre di sua figlia.
LOS ANGELES/AMBURGO - L'ex campione mondiale di boxe Wladimir Klitschko ha espresso il suo sgomento per la morte dell'ex fidanzata Hayden Panettiere. «La notizia della tragica morte di Hayden mi rende profondamente triste», ha scritto Klitschko su Instagram.
«Ha lasciato questo mondo troppo presto. Hayden, anche se non era più la mia compagna, è stata una parte importante della mia vita e la madre di nostra figlia Kaya», ha aggiunto il cinquantenne.
«Niente cancellerà il tempo che abbiamo condiviso insieme, né il posto che aveva nelle nostre vite.» Klitschko ha aggiunto che con Kaya parlerà «sempre con rispetto di sua madre e si assicurerà che si ricordi della persona che era».
Panettiere è morta domenica all'età di 36 anni. È stata trovata senza vita in un appartamento a Greenville, nello stato americano della South Carolina. Secondo quanto riferito, le indagini preliminari non avrebbero rilevato indizi di un crimine né circostanze sospette. Inizialmente, tuttavia, non sono state fornite informazioni più precise sulla causa della morte.
Colleghe e colleghi condividono il loro dolore
Anche diversi ex colleghi hanno reagito con dolore e sgomento alla morte della star di «Scream 4», «Scream 6», «Heroes» e «Nashville». «Mi mancano le parole per questa triste canzone. Solo dolore nel cuore», ha scritto su Instagram l'attrice statunitense Connie Britton, che aveva recitato accanto a Panettiere in «Nashville». Hayden, ha ricordato, era «piena di brillantezza, così luminosa». «Ti voglio bene, ragazza. Ora dormi tranquilla», ha aggiunto la 59enne.
Anche l'attrice Kim Cattrall (69) ha affidato a Instagram il suo ricordo: «Riposa in pace, dolce Hayden. Sei andata via da noi troppo presto.» Selma Blair (54) e Melissa Barrera (36), co-protagonista di «Scream 6», hanno espresso a loro volta il proprio dolore. L'attrice premio Oscar Viola Davis (61) ha reso omaggio su Instagram al «talento fantastico», alla maturità e al grande cuore dell'attrice. Le due avevano recitato insieme nel dramma giudiziario «Custody», uscito nel 2016.