Addio Hayden Panettiere: il dolore di Klitschko

Anche diversi ex colleghi hanno reagito con dolore e sgomento alla morte della star di «Scream 4», «Scream 6», «Heroes» e «Nashville». «Mi mancano le parole per questa triste canzone. Solo dolore nel cuore», ha scritto su Instagram l'attrice statunitense Connie Britton, che aveva recitato accanto a Panettiere in «Nashville». Hayden, ha ricordato, era «piena di brillantezza, così luminosa». «Ti voglio bene, ragazza. Ora dormi tranquilla», ha aggiunto la 59enne.