C'è una grande spaccatura: aria condizionata, lusso o necessità?

Guerra culturale

L'aria condizionata è divenuto argomento di battaglia politica, e in diversi Paesi europei i partiti contrari ad ammettere l'esistenza di un cambiamento climatico in corso strumentalizzano tale questione, incentivando o meno il suo utilizzo a seconda della convenienza contingente. In un recente articolo sul Guardian Ajit Niranjan, corrispondente europeo per l'ambiente, ha parlato di una guerra culturale in atto tra “gli esperti che vogliono l'installazione dell'aria condizionata nei luoghi in cui le persone non ne hanno più bisogno e coloro che accusano i partiti mainstream di bloccare l'aria condizionata per salvare il pianeta”: in Germania, ad esempio, Marc Bernhard, portavoce dell'Alternativa di estrema destra per la Germania, Afd, ha dichiarato che il suo partito avrebbe impedito alle persone “di essere sacrificate sull'altare dell'ideologia climatica mainstream (…) l'isteria climatica sta portando a più morti legate al calore a causa di errori di costruzione ideologici come l'astensione dall'aria condizionata”. Eppure l'Afd ha sempre negato il problema del surriscaldamento globale, e visitando per la redazione dell'articolo in questione Neuzelle e il vicino distretto di Neissemünde, storicamente orientate a destra, la risposta più comune al caldo rovente “è stata l'apatia, insieme a sacche di negazione assoluta”, ritenendo che la questione climatica sia solo una parola che spopola in certi ambienti sociali e politici di sinistra.

La battaglia calda tra Le Pen e l’Europa verde

In Francia, il National Rally di Marine Le Pen ha fatto della 'battaglia sull'aria condizionata' un obiettivo centrale, e ha iniziato ad attaccare le politiche del Governo volte alla salvaguardia dell'ambiente, dopo aver criticato a lungo le iniziative volte a rendere gli edifici efficienti dal punto di vista energetico e cercato di bloccare le turbine eoliche e i pannelli solari. Negli Stati Uniti molti commentatori filotrumpiani utilizzano la mancanza di aria condizionata “come prova di un continente povero, fuorviato e sovraregolamentato”. In realtà, come dichiarato da Kluge al Guardian, in Europa l'emergenza è stata gestita con l'emanazione di avvisi, chiusure delle scuole e una rapida apertura di centri di raffreddamento, avendo “come priorità di garantire che l'aria condizionata raggiunga “le persone per le quali è una necessità medica, continuando a costruire infrastrutture, alberi, tetti verdi, edifici più freschi, che proteggano tutti”. Un diverso approccio al problema che potrebbe tener conto delle esigenze delle persone e contemporaneamente quelle del nostro Pianeta.