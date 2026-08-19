Panperduto, seguendo l’acqua fino al mare

Panperduto diventa così molto più di una diga. È un luogo nel quale passato e futuro della Locarno-Milano-Venezia sembrano incontrarsi. Qui l’acqua proveniente dalle Alpi e dal Lago Maggiore viene regolata, divisa e indirizzata verso nuovi percorsi. Ed è forse questa l’immagine più bella dell’intera idrovia: un viaggio nel quale l’acqua cambia continuamente strada, ma non smette mai di indicarcela.



Per me questa via d’acqua possiede anche una dimensione personale. Nel 2007, insieme al fotografo Massimo Pedrazzini, affrontai per la prima volta la discesa da Locarno verso Venezia, seguendo quel filo d’acqua che dal Lago Maggiore conduce al Ticino, ai Navigli, al Po e infine all’Adriatico. Fu un viaggio pionieristico e soprattutto un’esperienza di scoperta. Volevamo capire quanto fosse ancora leggibile, nel paesaggio contemporaneo, quell’antica strada liquida che per secoli aveva collegato il territorio svizzero con Milano e la pianura padana. Pedrazzini la raccontava attraverso le immagini, io attraverso incontri, appunti e storie raccolte lungo il percorso.

