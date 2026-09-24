Storie in immagini: quando gli uccelli diventano protagonisti

È proprio questa combinazione tra qualità tecnica e capacità narrativa ad aver convinto la giuria. Johannes Loreck, rappresentante di Canon (Svizzera) SA, sottolinea come l’immagine riesca a raccontare una storia. E forse è questo il fascino maggiore della fotografia naturalistica: permetterci di assistere a comportamenti che normalmente durano pochi secondi e che spesso sfuggono a un osservatore occasionale. L’acqua è del resto il filo conduttore di buona parte delle fotografie premiate quest’anno.



Nella categoria “Generale” troviamo una Garzetta, elegante airone bianco, apparentemente minuscola e solitaria davanti alla forza delle onde. La composizione gioca sul contrasto tra la leggerezza dell’uccello e il movimento dell’acqua, trasformando una scena naturale in un’immagine quasi contemplativa. Tutt’altra atmosfera nella categoria “Emozione”, dove sono i fenicotteri rosa a dominare la scena. Le linee della schiena, del collo e del caratteristico becco ricurvo si incontrano creando un intreccio armonioso di forme e tonalità pastello. Più che una semplice fotografia di animali, sembra un quadro astratto costruito dalla natura.

