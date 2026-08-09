Il Lago Maggiore da capitano!

Per il fondatore Federico Zgraggen, il progetto è nato con un obiettivo preciso: contribuire ad arricchire l'offerta turistica del Locarnese durante tutta la bella stagione. «Abbiamo voluto creare un'attività che permettesse a residenti e ospiti di vivere il lago in modo diretto. Per questo siamo presenti ogni giorno, da marzo fino a ottobre, anche nei periodi in cui il flusso turistico è più contenuto. Crediamo che il territorio debba offrire esperienze di qualità durante tutta la stagione e non soltanto nei giorni di maggiore affluenza».



Dietro al noleggio delle imbarcazioni, dal motoscafo alla bici d’acqua, si nasconde anche una dimensione sociale. Ogni estate Tinoleggio impiega infatti un team di studenti che, oltre a guadagnare qualcosa durante le vacanze, possono confrontarsi quotidianamente con una clientela internazionale, imparando a lavorare a contatto con il pubblico, ad assumersi responsabilità e a collaborare in squadra. «Per molti giovani è la prima esperienza professionale. È bello vedere come crescano durante la stagione, acquisendo sicurezza, spirito di iniziativa e competenze che saranno utili anche in futuro».

