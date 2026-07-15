Visperterminen, dove nasce il cielo del Vallese
Visperterminen, dove nasce il cielo del Vallese Reportage tra montagne, cultura, tradizioni e incontri nel cuore delle Alpi svizzere
Visperterminen, dove nasce il cielo del Vallese Reportage tra montagne, cultura, tradizioni e incontri nel cuore delle Alpi svizzere
VISPERTERMINEN - Ci sono luoghi che riescono a sorprendere senza clamore. Non hanno la fama delle grandi località alpine, eppure custodiscono un patrimonio naturale e culturale che conquista lentamente, passo dopo passo. Visperterminen è uno di questi. Arroccato a 1’378 metri di altitudine sul versante soleggiato della valle di Visp, nel cuore del Vallese, questo piccolo villaggio sembra vivere in perfetto equilibrio tra la montagna, il lavoro dell'uomo e una tradizione che qui continua a essere parte della quotidianità.
Bastano pochi minuti per capire che il protagonista assoluto è il paesaggio. Davanti agli occhi si apre un autentico anfiteatro di montagne: decine di cime oltre i quattromila metri delle Alpi Vallesi e Bernesi disegnano un orizzonte che cambia colore con il trascorrere delle ore. Nelle giornate più limpide la luce rende l'aria quasi cristallina, mentre il silenzio invita a rallentare il ritmo e ad assaporare ogni dettaglio.
Ma Visperterminen è conosciuto soprattutto per un primato che lo rende unico nel panorama europeo. Qui si trova infatti il vigneto più alto d'Europa, un incredibile mosaico di terrazzamenti che si arrampica lungo il pendio fino a sfiorare i 1’150 metri di quota. Da secoli gli abitanti coltivano con pazienza il vitigno Heida, una delle grandi eccellenze enologiche svizzere, adattando il lavoro della vite a condizioni climatiche che altrove sembrerebbero proibitive. È un paesaggio modellato dalla fatica dell'uomo: muri a secco, piccoli sentieri e filari ordinati raccontano una storia di perseveranza tramandata di generazione in generazione.
Passeggiare tra questi vigneti significa molto più che attraversare una zona agricola. È un viaggio dentro l'identità del paese. L'itinerario che collega Bächji alla Graue Egga permette di immergersi completamente in questo ambiente straordinario, dove ogni curva regala nuove prospettive sulla valle del Rodano e sulle montagne circostanti. È uno di quei percorsi che invitano a fermarsi spesso, non tanto per la fatica quanto per il desiderio di osservare il paesaggio e fotografarlo da ogni angolazione.
Per chi desidera salire ancora più in alto, la moderna seggiovia conduce comodamente fino a Giw, uno dei balconi panoramici più spettacolari della regione. L'arrivo è una piacevole sorpresa: un ristorante di montagna con ampia terrazza, un laghetto alpino, aree dedicate ai bambini e, soprattutto, una vista che sembra non avere confini. Da Giw partono numerosi itinerari escursionistici adatti a ogni livello di preparazione. Uno dei più apprezzati è il Panoramaweg, un sentiero che attraversa pascoli fioriti e conduce verso un piccolo lago alpino, offrendo continuamente scorci sulle vette che hanno reso celebre il Vallese. È il genere di camminata che non richiede particolari imprese sportive, ma che regala il piacere autentico di vivere la montagna con calma, respirando il profumo dei larici e ascoltando il suono dei campanacci delle mucche al pascolo.
Chi invece cerca un pizzico di divertimento può scegliere un modo decisamente originale per tornare a valle: il percorso in trottinett. Questi grandi monopattini da montagna consentono di percorrere le strade alpine tra prati e boschi, trasformando la discesa in un'esperienza adatta sia ai ragazzi sia agli adulti. Un modo semplice ma coinvolgente per osservare il territorio da una prospettiva diversa.
Tra le esperienze più affascinanti di Visperterminen vi è senza dubbio la scoperta delle storiche Suonen, gli antichi canali d'irrigazione che per secoli hanno permesso di portare l'acqua dei ghiacciai verso prati e vigneti. Realizzate con straordinaria ingegnosità, queste opere rappresentano uno degli elementi più caratteristici del paesaggio vallesano. Camminare lungo la Suone Beitra significa seguire il lento scorrere dell'acqua attraverso boschi, pascoli e piccoli villaggi, lungo un itinerario ad anello che conduce fino al pittoresco insediamento di Birch. È un percorso che unisce natura, storia e ingegneria tradizionale, raccontando come l'uomo abbia saputo convivere con un ambiente tanto affascinante quanto impegnativo.
Anche le famiglie trovano qui numerose opportunità. La Chinderwält, il mondo dedicato ai bambini, propone giochi, percorsi tematici e attività all'aria aperta che permettono ai più piccoli di vivere la montagna come un'avventura. Così una semplice escursione si trasforma in una giornata ricca di scoperte, mentre i genitori possono godersi il paesaggio in tutta tranquillità. Ciò che colpisce maggiormente di Visperterminen è proprio questa capacità di mettere insieme elementi apparentemente diversi: la cultura del vino, l'escursionismo, la storia delle Suonen, le attività sportive e la tranquillità di un autentico villaggio alpino. Nulla appare costruito artificialmente per il turismo; tutto nasce da una tradizione ancora viva, che continua a scandire il ritmo delle stagioni e della vita della comunità.
È questo equilibrio tra autenticità e ospitalità a rendere Visperterminen una destinazione ideale in ogni periodo dell'anno. In estate i sentieri invitano a lunghe passeggiate, l'autunno accende di colori i vigneti, l'inverno trasforma i pendii in un paradiso per gli sport sulla neve, mentre la primavera restituisce il verde intenso dei prati e il profumo dei primi fiori alpini.
Il mio viaggio nel Vallese, però, non finisce qui. Nella prossima tappa entreremo nel cuore della tradizione che ha reso famoso questo villaggio ben oltre i confini della Svizzera: scopriremo l'Heida, il vino simbolo di Visperterminen. Visiteremo il vigneto più alto d'Europa, incontreremo chi continua a coltivarlo con la stessa passione di un tempo e racconteremo la storia di un vitigno capace di trasformare un territorio estremo in una delle più sorprendenti eccellenze enologiche delle Alpi.
Testo a cura di Riccardo Rossetti
Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch
Link utile: www.viaggirossetti.ch
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