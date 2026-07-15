Visperterminen, dove nasce il cielo del Vallese

Ma Visperterminen è conosciuto soprattutto per un primato che lo rende unico nel panorama europeo. Qui si trova infatti il vigneto più alto d'Europa, un incredibile mosaico di terrazzamenti che si arrampica lungo il pendio fino a sfiorare i 1’150 metri di quota. Da secoli gli abitanti coltivano con pazienza il vitigno Heida, una delle grandi eccellenze enologiche svizzere, adattando il lavoro della vite a condizioni climatiche che altrove sembrerebbero proibitive. È un paesaggio modellato dalla fatica dell'uomo: muri a secco, piccoli sentieri e filari ordinati raccontano una storia di perseveranza tramandata di generazione in generazione.



Passeggiare tra questi vigneti significa molto più che attraversare una zona agricola. È un viaggio dentro l'identità del paese. L'itinerario che collega Bächji alla Graue Egga permette di immergersi completamente in questo ambiente straordinario, dove ogni curva regala nuove prospettive sulla valle del Rodano e sulle montagne circostanti. È uno di quei percorsi che invitano a fermarsi spesso, non tanto per la fatica quanto per il desiderio di osservare il paesaggio e fotografarlo da ogni angolazione.

