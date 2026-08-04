Giw: natura ed esperienze per tutta la famiglia
Reportage tra montagne, cultura, tradizioni e incontri nel cuore delle Alpi svizzere (terza parte)
Reportage tra montagne, cultura, tradizioni e incontri nel cuore delle Alpi svizzere (terza parte)
VISPERTERMINEN - Un viaggio nel cuore di Visperterminen, dove la montagna si scopre passo dopo passo: dagli antichi canali d'irrigazione ai grandi panorami alpini, tra laghetti, sentieri, percorsi sensoriali e discese in trottinette.
Visperterminen è una destinazione che invita a rallentare, ad alzare lo sguardo e a riscoprire il piacere del camminare. Dopo aver attraversato i celebri vigneti dell'Heida e conosciuto la secolare tradizione vitivinicola del villaggio, il viaggio prosegue verso le quote più elevate, dove la montagna rivela il suo volto più autentico, tra paesaggi spettacolari, antiche testimonianze dell'ingegno umano e attività pensate per tutte le età.
Uno dei modi più affascinanti per conoscere questo territorio è seguire il percorso delle Suonen, gli storici canali d'irrigazione del Vallese. Realizzati secoli fa con straordinaria abilità, convogliavano l'acqua dei ghiacciai verso prati e campi coltivati, rendendo fertile un territorio altrimenti arido e contribuendo in modo decisivo allo sviluppo delle comunità alpine.
Oggi questi antichi canali sono affiancati da sentieri escursionistici tra i più suggestivi della regione. Camminando lungo il loro corso si viene accompagnati dal dolce scorrere dell'acqua, un sottofondo naturale che invita alla contemplazione. Il percorso attraversa boschi freschi e ombrosi, particolarmente piacevoli durante l'estate, per poi aprirsi su prati alpini e magnifici punti panoramici affacciati sulla valle di Visp. Tra gli itinerari più belli spicca la Suone Beitra, un percorso ad anello che conduce fino al piccolo villaggio di Birch. Qui il tempo sembra essersi fermato: antiche baite in legno, pascoli silenziosi e una natura ancora intatta creano un'atmosfera autentica, ideale per chi desidera vivere la montagna con calma, lasciandosi guidare dai suoi ritmi lenti.
Dalle testimonianze del passato lo sguardo si sposta poi verso una delle mete simbolo di Visperterminen: il Giw. Raggiungibile comodamente in seggiovia, questo splendido altopiano rappresenta una vera terrazza naturale affacciata sulle Alpi Vallesi e Bernesi. La salita è già un'esperienza. Con il procedere della seggiovia il paesaggio cambia gradualmente: le case del paese si fanno sempre più piccole, i vigneti lasciano spazio ai boschi e infine ai vasti pascoli d'alta quota. L'aria diventa più frizzante, il silenzio più intenso e all'orizzonte si disegna una corona di cime che accompagna lo sguardo in ogni direzione.
Una volta arrivati, il Giw accoglie i visitatori con un'atmosfera rilassata e familiare. Il ristorante panoramico è il punto d'incontro ideale per gustare le specialità vallesane o semplicemente concedersi una pausa davanti a uno dei panorami più belli della regione. Sedersi sulla terrazza significa lasciarsi avvolgere dalla quiete delle montagne e dimenticare il trascorrere del tempo.
Pochi passi più in là si trova uno degli angoli più apprezzati dalle famiglie: il piccolo laghetto alpino. Circondato da prati e sentieri, offre uno scenario perfetto per rilassarsi e giocare. Attorno allo specchio d'acqua è stato realizzato un originale percorso sensoriale a piedi nudi che invita a camminare su pietra, legno, ghiaia e sabbia. Un'attività semplice ma coinvolgente, capace di risvegliare i sensi e ristabilire un contatto diretto con la natura.
Il Giw è anche un autentico paradiso per i più piccoli. Il grande parco giochi alpino permette ai bambini di correre, arrampicarsi e divertirsi in totale sicurezza, mentre gli adulti possono rilassarsi godendo della vista sulle montagne. È proprio questo perfetto equilibrio tra svago, natura e tranquillità a rendere il Giw una meta ideale per una giornata in famiglia.
Chi desidera continuare l'esplorazione può imboccare il suggestivo Panoramaweg, uno dei sentieri più scenografici della zona. Il percorso attraversa pascoli, dolci pendii e magnifici punti panoramici fino a raggiungere un incantevole lago alpino nascosto tra le montagne. Un'escursione adatta praticamente a tutti, priva di particolari difficoltà e capace di regalare scorci che rimangono impressi nella memoria.
Ma il Giw non è soltanto sinonimo di quiete. Per chi cerca un pizzico di adrenalina c'è la possibilità di rientrare a valle in trottinette, i caratteristici monopattini da montagna. Dopo una breve introduzione si parte lungo strade sterrate che attraversano boschi, prati e ampi tornanti panoramici. La discesa è divertente, sicura e accessibile anche a chi non ha particolare esperienza. Il vento sul viso, il profumo dei boschi e la sensazione di libertà accompagnano ogni curva, trasformando il rientro in una delle esperienze più emozionanti dell'intera giornata.
Il Giw racchiude così tutte le anime della montagna: il fascino della storia, il piacere dell'escursionismo, il relax, il gioco e l'avventura. È un luogo capace di mettere d'accordo generazioni diverse, dove ciascuno trova il proprio modo di vivere la natura.
Che si scelga di seguire le antiche Suonen, passeggiare fino al lago alpino, percorrere il Panoramaweg oppure lanciarsi nella discesa in trottinett, una cosa è certa: il Giw rappresenta una delle esperienze più complete e autentiche che Visperterminen possa offrire. Più che una semplice destinazione, è un luogo da vivere con tutti i sensi, dove ogni passo racconta una storia e ogni panorama lascia il desiderio di tornare.
Nel prossimo articolo scopriremo perché Visperterminen è una meta ideale per le famiglie, tra attività all'aria aperta, giochi, escursioni ed esperienze da condividere nel cuore delle Alpi vallesane.
Restate con me per scoprirlo!
Testo a cura di Riccardo Rossetti
Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch
Link utile: www.viaggirossetti.ch
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