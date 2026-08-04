Giw: natura ed esperienze per tutta la famiglia

Uno dei modi più affascinanti per conoscere questo territorio è seguire il percorso delle Suonen, gli storici canali d'irrigazione del Vallese. Realizzati secoli fa con straordinaria abilità, convogliavano l'acqua dei ghiacciai verso prati e campi coltivati, rendendo fertile un territorio altrimenti arido e contribuendo in modo decisivo allo sviluppo delle comunità alpine.



Oggi questi antichi canali sono affiancati da sentieri escursionistici tra i più suggestivi della regione. Camminando lungo il loro corso si viene accompagnati dal dolce scorrere dell'acqua, un sottofondo naturale che invita alla contemplazione. Il percorso attraversa boschi freschi e ombrosi, particolarmente piacevoli durante l'estate, per poi aprirsi su prati alpini e magnifici punti panoramici affacciati sulla valle di Visp. Tra gli itinerari più belli spicca la Suone Beitra, un percorso ad anello che conduce fino al piccolo villaggio di Birch. Qui il tempo sembra essersi fermato: antiche baite in legno, pascoli silenziosi e una natura ancora intatta creano un'atmosfera autentica, ideale per chi desidera vivere la montagna con calma, lasciandosi guidare dai suoi ritmi lenti.

