Il fresco del Baltico

L'Estonia, la più settentrionale delle tre Repubbliche Baltiche, conta appena un milione e trecentomila abitanti, ma possiede una storia sorprendentemente ricca. Situata lungo le rotte commerciali del Mar Baltico, è stata contesa nei secoli da danesi, cavalieri teutonici, svedesi, tedeschi e russi. Ognuno ha lasciato tracce ancora oggi ben visibili nelle città e nelle tradizioni. Dopo decenni di occupazione sovietica, il Paese ha ritrovato la propria indipendenza nel 1991 e, in poco più di trent'anni, è diventato uno degli Stati più innovativi e dinamici d'Europa.

La scoperta dell'Estonia non può che iniziare dalla sua capitale, Tallinn. Affacciata sul Golfo di Finlandia, è una delle città medievali meglio conservate del continente e dal 1997 il suo centro storico figura tra i Patrimoni mondiali dell'UNESCO. Passeggiare tra le sue mura significa attraversare oltre ottocento anni di storia. Le antiche fortificazioni, le torri di guardia e le strette vie acciottolate raccontano l'epoca in cui Tallinn era uno dei più importanti porti della Lega Anseatica, la potente alleanza commerciale che dominava il Baltico.