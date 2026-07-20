Il fresco del Baltico
Un inverno tra le mura medievali di Tallinn e la cultura di Tartu. E un invito a tornare, in primavera, sulle tracce della Belle Époque
Un inverno tra le mura medievali di Tallinn e la cultura di Tartu. E un invito a tornare, in primavera, sulle tracce della Belle Époque
TALLINN - Mentre l'estate ci regala giornate torride e il desiderio di trovare un po' di refrigerio si fa sempre più forte, il pensiero corre inevitabilmente a uno dei viaggi più piacevoli degli ultimi mesi: quello in Estonia, nel cuore dell'inverno baltico. In febbraio il termometro scendeva tranquillamente sotto i dieci gradi sotto zero e, nelle mattinate più fredde, sfiorava persino i -15 °C. Eppure, proprio quel freddo intenso, secco e cristallino, ha reso il viaggio ancora più affascinante.
La neve attenuava i rumori, il cielo regalava una luce tersa e le città sembravano uscite da un libro illustrato. Bastava entrare in un piccolo caffè per ritrovare il calore di una tazza di tè speziato o del tradizionale glögi, mentre il profumo della cannella accompagnava le passeggiate tra antiche vie lastricate. L'inverno, qui, non è un ostacolo: è parte integrante dell'identità del Paese.
L'Estonia, la più settentrionale delle tre Repubbliche Baltiche, conta appena un milione e trecentomila abitanti, ma possiede una storia sorprendentemente ricca. Situata lungo le rotte commerciali del Mar Baltico, è stata contesa nei secoli da danesi, cavalieri teutonici, svedesi, tedeschi e russi. Ognuno ha lasciato tracce ancora oggi ben visibili nelle città e nelle tradizioni. Dopo decenni di occupazione sovietica, il Paese ha ritrovato la propria indipendenza nel 1991 e, in poco più di trent'anni, è diventato uno degli Stati più innovativi e dinamici d'Europa.
La scoperta dell'Estonia non può che iniziare dalla sua capitale, Tallinn. Affacciata sul Golfo di Finlandia, è una delle città medievali meglio conservate del continente e dal 1997 il suo centro storico figura tra i Patrimoni mondiali dell'UNESCO. Passeggiare tra le sue mura significa attraversare oltre ottocento anni di storia. Le antiche fortificazioni, le torri di guardia e le strette vie acciottolate raccontano l'epoca in cui Tallinn era uno dei più importanti porti della Lega Anseatica, la potente alleanza commerciale che dominava il Baltico.
Il cuore della città è la Raekoja plats, la Piazza del Municipio. Dominata dall'elegante Rathaus gotico, unico nel suo genere nell'Europa settentrionale, rappresenta ancora oggi il punto d'incontro della vita cittadina. Le colorate case dei mercanti, perfettamente restaurate, ospitano oggi caffè, ristoranti e piccole botteghe artigiane dove il tempo sembra essersi fermato. Una breve salita conduce alla collina di Toompea, il nucleo originario della città. Qui sorgono il castello che ospita il Parlamento estone e la maestosa Cattedrale ortodossa Alexander Nevsky, costruita alla fine dell'Ottocento durante il dominio zarista. Dalle terrazze panoramiche lo sguardo abbraccia un mare di tetti rossi, campanili appuntiti e antiche mura che si spingono fino alle acque del Baltico. È probabilmente una delle immagini più iconiche di tutta l'Estonia. Tallinn, però, non vive soltanto del proprio passato. Oggi è considerata una delle capitali digitali del mondo. Qui sono nate aziende innovative come Skype e gran parte dei servizi pubblici è completamente digitalizzata. È possibile votare online, firmare documenti in pochi secondi e gestire praticamente ogni pratica amministrativa con un semplice smartphone.
Questo straordinario equilibrio tra storia e innovazione si percepisce perfettamente nel quartiere di Telliskivi. Un tempo zona industriale, è stato trasformato in uno dei principali poli creativi del Paese. Fabbriche dismesse ospitano oggi gallerie d'arte, atelier, librerie, locali e spazi dedicati ai giovani imprenditori. Un esempio riuscito di rigenerazione urbana che racconta l'Estonia contemporanea.
Lasciata Tallinn, il viaggio prosegue verso Tartu, seconda città del Paese e autentica capitale culturale estone. Fondata oltre mille anni fa, Tartu è soprattutto una città universitaria. La sua prestigiosa Università, nata nel 1632 per volontà del re svedese Gustavo II Adolfo, rappresenta ancora oggi uno dei più importanti centri accademici del Nord Europa. L'atmosfera cambia completamente. Se Tallinn conquista con il fascino medievale, Tartu seduce per il suo dinamismo, la presenza di migliaia di studenti e una vivace vita culturale.
Il simbolo della città è il magnifico Museo Nazionale Estone (Eesti Rahva Muuseum). L'edificio, moderno e spettacolare, sorge sul sedime di un ex aeroporto militare sovietico: una scelta altamente simbolica, che trasforma un luogo legato all'occupazione in uno spazio dedicato alla memoria e all'identità nazionale. Le esposizioni accompagnano il visitatore in un affascinante viaggio attraverso la storia dell'Estonia. Costumi tradizionali, oggetti della vita quotidiana, testimonianze della cultura contadina, documenti storici e installazioni multimediali permettono di comprendere come questo piccolo popolo sia riuscito a conservare la propria lingua e le proprie tradizioni nonostante secoli di dominazioni straniere.
Particolarmente emozionante è il percorso dedicato alla cosiddetta "Rivoluzione cantata", il movimento pacifico che, alla fine degli anni Ottanta, contribuì alla riconquista dell'indipendenza. Migliaia di persone si riunirono cantando antiche melodie popolari, trasformando la musica in uno straordinario strumento di libertà. Passeggiando lungo il fiume Emajõgi, tra eleganti edifici neoclassici, ponti e caffetterie frequentate dagli studenti, si percepisce chiaramente quanto la cultura rappresenti ancora oggi il cuore pulsante della società estone.
Ciò che colpisce maggiormente dell'Estonia è la capacità di guardare al futuro senza rinnegare il proprio passato. Oltre metà del territorio è coperta da boschi. Laghi, torbiere e parchi naturali fanno parte della vita quotidiana e il rapporto con la natura rimane profondissimo. Allo stesso tempo, il Paese è considerato uno dei più avanzati al mondo nell'innovazione digitale e nei servizi pubblici elettronici. Tradizione e modernità convivono con sorprendente naturalezza. È forse proprio questo il segreto del fascino estone: riuscire a preservare la propria identità aprendosi allo stesso tempo al futuro. Lasciando Tallinn, porto con me il ricordo di una terra discreta, elegante e autentica. Un Paese che non cerca di stupire con effetti speciali, ma conquista lentamente, passo dopo passo, grazie alla sua storia, alla qualità della vita e all'accoglienza della sua gente.
L'Estonia rappresenta soltanto il primo capitolo di una storia ancora tutta da raccontare. Nella prossima primavera accompagnerò un nuovo viaggio dedicato alle tre Repubbliche Baltiche, seguendo il filo conduttore della Belle Époque e dell'Art Nouveau. L'itinerario prenderà il via dalla splendida Vilnius, capitale della Lituania, con il suo magnifico centro storico barocco patrimonio UNESCO. Si proseguirà quindi verso Riga, autentica capitale europea dello Jugendstil, dove centinaia di edifici raccontano il periodo d'oro dell'architettura di inizio Novecento attraverso eleganti decorazioni floreali, figure allegoriche e facciate riccamente scolpite. Il viaggio continuerà poi in Estonia, alla scoperta della medievale Tallinn e della vivace Tartu, capitale culturale del Paese e sede del prestigioso Museo Nazionale Estone.
Sarà un itinerario che unirà arte, storia, cultura, gastronomia e paesaggi baltici, accompagnato da guide locali e pensato per chi desidera conoscere una delle regioni più eleganti e meno conosciute d'Europa. Dopo aver scoperto il Baltico nella magia dell'inverno, sarà affascinante ritrovarlo nella luce della primavera, quando le città si colorano di nuove sfumature e il fascino della Belle Époque torna a splendere in tutta la sua eleganza.
Testo a cura di Claudio Rossetti
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