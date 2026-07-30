Le vie d’acqua: quando il viaggio scorre lento
Dai fiumi d’Europa al Nilo, un modo diverso di scoprire il mondo
Dai fiumi d’Europa al Nilo, un modo diverso di scoprire il mondo
LOCARNO - Esistono strade che portano da una città all'altra. E poi esistono i fiumi, che non conducono semplicemente a una destinazione, ma accompagnano il viaggiatore dentro un paesaggio, una storia e una cultura. È questa la magia del viaggio sull'acqua.
Ogni volta che salgo a bordo di una nave, di un battello o di una piccola imbarcazione, ho la sensazione di lasciare alle spalle il ritmo frenetico della quotidianità. Sul fiume il tempo cambia. Diventa più lento, più umano, quasi sospeso. Non c'è fretta di arrivare, perché la vera destinazione è ciò che accade lungo il percorso. Dal ponte di una nave il mondo si presenta con una prospettiva completamente diversa. Le rive scorrono lentamente davanti agli occhi come le immagini di un film. Un castello appare tra gli alberi e scompare dietro una curva. Un campanile rompe l'orizzonte. Un pescatore controlla le reti, una ciclista percorre l'argine, un bambino saluta il passaggio della nave dal pontile di un piccolo villaggio. Sono scene quotidiane, semplici, forse persino banali. Eppure, viste dall'acqua, diventano straordinariamente affascinanti. È un cinema senza schermo, dove il regista è il fiume e ogni curva apre un nuovo capitolo del racconto.
Forse è proprio da questa sensazione che è nato il progetto “Le vie d’acqua”. Più che una serie di viaggi, è un invito a guardare l'Europa da un'altra prospettiva. Per secoli i fiumi sono stati le grandi arterie del continente: hanno trasportato merci, pellegrini, artisti, eserciti e idee. Lungo le loro rive sono nate città, abbazie, castelli e vigneti. Prima delle ferrovie e delle autostrade era l'acqua a collegare popoli e culture. Oggi quelle antiche vie continuano a raccontare storie. Basta avere il tempo di ascoltarle. Con questo progetto desidero proprio questo: accompagnare i viaggiatori alla scoperta di un'Europa che si lascia conoscere lentamente, seguendo il ritmo del fiume. Un viaggio che unisce cultura, paesaggio, gastronomia, incontri e quella piacevole sensazione di non dover rincorrere il tempo.
Quest'estate il progetto inizierà con un itinerario che considero particolarmente simbolico.
Ad agosto partiremo da Locarno, seguendo il corso del Ticino fino alla Pianura Padana, dove le sue acque si uniscono al Po, il grande fiume italiano. È un percorso che racconta l'evoluzione del paesaggio: dalle montagne del San Gottardo ai boschi del Parco del Ticino, dalle risaie lombarde alle città rinascimentali, fino al grande Delta e alla laguna di Venezia. Navigare sul Po significa attraversare un'Italia spesso dimenticata dal turismo più frettoloso. Un'Italia fatta di piccoli approdi, borghi ricchi di storia, tradizioni gastronomiche e orizzonti infiniti. È un viaggio che permette di comprendere quanto il fiume abbia contribuito alla nascita della civiltà della Pianura Padana.
Poche settimane dopo sarà la volta della Senna, probabilmente il fiume più elegante d'Europa. Da Parigi fino alla Normandia, ogni ansa racconta un frammento della storia francese. Castelli, abbazie, villaggi medievali e giardini si alternano lungo il percorso. È impossibile non pensare agli impressionisti che, proprio su queste rive, hanno rivoluzionato il modo di dipingere la luce. Monet, Renoir, Sisley e tanti altri hanno trovato lungo la Senna un'ispirazione che ancora oggi sembra galleggiare sull'acqua.
Settembre ci porterà invece sul Brenta, una delle vie navigabili più raffinate d'Italia.
Qui il viaggio assume quasi il ritmo di una passeggiata veneziana. Le magnifiche ville costruite dalle famiglie patrizie della Serenissima si susseguono lungo il fiume come una collana di capolavori. Ogni approdo racconta una pagina della grande storia della Repubblica di Venezia, quando il Brenta rappresentava la via privilegiata per raggiungere le residenze di campagna.
E già lo sguardo corre verso un nuovo orizzonte. Nell'autunno del 2027 il progetto approderà infatti sul Nilo, il fiume che forse più di ogni altro ha cambiato il destino dell'umanità. Navigare tra Luxor e il Cairo significherà attraversare migliaia di anni di storia, accompagnati dai templi dei faraoni, dai villaggi nubiani, dalle palme e dal deserto che si riflette sull'acqua. Sarà un nuovo capitolo di questo lungo viaggio attraverso i grandi fiumi del mondo.
Ogni corso d'acqua possiede una personalità diversa.
Il Ticino è giovane e alpino. Il Po è generoso e maestoso. La Senna è elegante e romantica. Il Brenta racconta l'arte e la bellezza veneziana. Il Nilo è la memoria stessa della civiltà. Eppure tutti hanno qualcosa in comune. Insegnano a rallentare. Viviamo in un'epoca in cui tutto corre veloce. Gli aerei ci portano dall'altra parte del continente in poche ore, i treni ad alta velocità divorano centinaia di chilometri senza quasi lasciare il tempo di guardare fuori dal finestrino.
Il fiume, invece, restituisce il piacere dell'attesa.
Ogni alba cambia il colore dell'acqua. Ogni ponte racconta una storia. Ogni villaggio invita a fermarsi. Ogni tramonto trasforma la superficie del fiume in uno specchio dorato.
E la riva continua a scorrere davanti ai nostri occhi come una lunga pellicola cinematografica. È forse questa l'immagine che meglio rappresenta il senso di tutto. Un film che non ha bisogno di effetti speciali, perché la bellezza è già tutta lì: nei paesaggi, nelle persone, nei monumenti, nella natura e nel tempo ritrovato. Alla fine del viaggio ci si accorge che non sono soltanto le città ad aver lasciato un ricordo. È il fiume stesso ad averci accompagnato, quasi in silenzio, insegnandoci un modo diverso di viaggiare. Più lento. Più autentico. Più vicino all'essenza dei luoghi. Perché i fiumi non collegano soltanto due punti su una carta geografica. Collegano le persone alle storie, le culture tra loro e, forse, ciascuno di noi a quella parte di sé che, nella frenesia quotidiana, troppo spesso dimentica di fermarsi semplicemente a osservare il mondo che scorre.
Testo a cura di Claudio Rossetti
Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch
Link utile: www.viaggirossetti.ch
www.instagram.com/viaggirossetti
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!