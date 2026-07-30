Le vie d’acqua: quando il viaggio scorre lento

Forse è proprio da questa sensazione che è nato il progetto “Le vie d’acqua”. Più che una serie di viaggi, è un invito a guardare l'Europa da un'altra prospettiva. Per secoli i fiumi sono stati le grandi arterie del continente: hanno trasportato merci, pellegrini, artisti, eserciti e idee. Lungo le loro rive sono nate città, abbazie, castelli e vigneti. Prima delle ferrovie e delle autostrade era l'acqua a collegare popoli e culture. Oggi quelle antiche vie continuano a raccontare storie. Basta avere il tempo di ascoltarle. Con questo progetto desidero proprio questo: accompagnare i viaggiatori alla scoperta di un'Europa che si lascia conoscere lentamente, seguendo il ritmo del fiume. Un viaggio che unisce cultura, paesaggio, gastronomia, incontri e quella piacevole sensazione di non dover rincorrere il tempo.

Quest'estate il progetto inizierà con un itinerario che considero particolarmente simbolico.