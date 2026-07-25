Heida, il vino più alto d’Europa
Reportage tra montagne, cultura, tradizioni e incontri nel cuore delle Alpi svizzere (seconda parte)
Reportage tra montagne, cultura, tradizioni e incontri nel cuore delle Alpi svizzere (seconda parte)
VISPERTERMINEN - A oltre 1’100 metri di altitudine nasce uno dei grandi vini bianchi della Svizzera. È l'Heida, orgoglio di Visperterminen e protagonista del vigneto più alto d'Europa. Qui, dove la montagna incontra la viticoltura, la natura ha modellato nel corso dei secoli un paesaggio straordinario fatto di ripidi terrazzamenti, antichi muri a secco e panorami che si aprono sulle cime delle Alpi Vallesi.
Ci sono luoghi che si lasciano scoprire lentamente, passo dopo passo, e Visperterminen è uno di questi. Il villaggio, situato a 1’378 metri di altitudine, ha saputo conservare la propria anima alpina e contadina, facendo della coltivazione della vite una vera e propria arte. Non sorprende quindi che l'Heida sia diventato il simbolo stesso del paese e uno dei vini più apprezzati del Vallese.
Il modo migliore per entrare in contatto con questa realtà è percorrere il sentiero che da Bächji conduce alla Graue Egga. Non si tratta di una semplice passeggiata, ma di un viaggio tra natura, storia e tradizioni vallesane. L'itinerario inizia all'ombra degli alberi, lungo un tratto di bosco fresco e silenzioso. Il rumore dei passi accompagna il canto degli uccelli e il profumo del sottobosco rende la camminata particolarmente piacevole, soprattutto nelle giornate estive. Dopo pochi minuti il paesaggio cambia completamente: il bosco lascia spazio ai ripidi vigneti terrazzati e il sole diventa protagonista. Qui il calore si fa sentire e l'esposizione favorevole dei pendii permette alle uve di maturare in condizioni ideali.
Camminando tra i filari si comprende immediatamente perché questo luogo sia così speciale. I vigneti sembrano arrampicarsi lungo la montagna, sostenuti da muri a secco costruiti con infinita pazienza e tramandati di generazione in generazione. Ogni terrazza racconta la fatica e la passione dei viticoltori che, ancora oggi, coltivano la vite spesso a mano, affrontando importanti pendenze e un ambiente tanto affascinante quanto impegnativo. Lungo il percorso non mancano punti panoramici dai quali lo sguardo spazia sulla valle di Visp e sulle imponenti cime delle Alpi Vallesi. È un invito a rallentare il passo, a fermarsi per osservare il paesaggio e a lasciarsi sorprendere dall'armonia tra l'opera dell'uomo e la forza della natura.
Protagonista assoluto di questi vigneti è naturalmente l'Heida, uno dei vini bianchi più rappresentativi del Vallese. Ottenuto dal vitigno Savagnin Blanc, viene coltivato a un'altitudine che supera i mille metri, un fattore che contribuisce a conferirgli caratteristiche uniche. Le forti escursioni termiche tra il giorno e la notte permettono infatti alle uve di sviluppare aromi intensi e una piacevole freschezza, dando origine a un vino elegante, minerale e ricco di personalità. Al naso si esprime con profumi di agrumi, frutta matura, erbe aromatiche e leggere note speziate, mentre al palato conquista per la sua struttura equilibrata, la raffinata mineralità e la lunga persistenza aromatica. È un vino ideale come aperitivo, ma accompagna magnificamente anche piatti a base di pesce, formaggi d'alpeggio e numerose specialità tipiche vallesane.
L'Heida è certamente il re dei vigneti di Visperterminen, ma non è il solo protagonista delle cantine del villaggio. Il Vallese è infatti una delle regioni vitivinicole più ricche della Svizzera e propone eccellenti vini rossi e bianchi, dal Pinot Noir all'Humagne Rouge, dal Cornalin al Johannisberg fino alla Petite Arvine, autentici ambasciatori del territorio.
Per chi desidera approfondire questo patrimonio enologico, diverse cantine del paese propongono degustazioni guidate che vanno ben oltre il semplice assaggio. I produttori raccontano la storia delle loro famiglie, illustrano le tecniche di coltivazione e spiegano come il clima, l'altitudine e la particolare composizione del terreno influenzino il carattere di ogni vino. Degustare un calice di Heida direttamente nel luogo in cui nasce, osservando i vigneti che si estendono sulle pendici della montagna, rende questa esperienza ancora più autentica.
Visitare Visperterminen significa lasciarsi conquistare da un territorio che ha saputo trasformare la fatica della montagna in cultura e bellezza. Passeggiare tra i filari del vigneto più alto d'Europa, ammirare le cime delle Alpi Vallesi e degustare un calice di Heida là dove nasce permette di vivere un'esperienza nella quale natura, tradizioni e gastronomia si fondono armoniosamente.
Nel prossimo articolo lasceremo i vigneti per salire al Giw. Ci attendono sentieri panoramici, un lago alpino e tante attività per tutta la famiglia. Un'altra sorprendente sfaccettatura di Visperterminen tutta da scoprire.
Il precedente articolo di questo reportage è stato pubblicato il 15 luglio.
Testo a cura di Riccardo Rossetti
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