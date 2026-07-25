Heida, il vino più alto d’Europa

Il modo migliore per entrare in contatto con questa realtà è percorrere il sentiero che da Bächji conduce alla Graue Egga. Non si tratta di una semplice passeggiata, ma di un viaggio tra natura, storia e tradizioni vallesane. L'itinerario inizia all'ombra degli alberi, lungo un tratto di bosco fresco e silenzioso. Il rumore dei passi accompagna il canto degli uccelli e il profumo del sottobosco rende la camminata particolarmente piacevole, soprattutto nelle giornate estive. Dopo pochi minuti il paesaggio cambia completamente: il bosco lascia spazio ai ripidi vigneti terrazzati e il sole diventa protagonista. Qui il calore si fa sentire e l'esposizione favorevole dei pendii permette alle uve di maturare in condizioni ideali.

Camminando tra i filari si comprende immediatamente perché questo luogo sia così speciale. I vigneti sembrano arrampicarsi lungo la montagna, sostenuti da muri a secco costruiti con infinita pazienza e tramandati di generazione in generazione. Ogni terrazza racconta la fatica e la passione dei viticoltori che, ancora oggi, coltivano la vite spesso a mano, affrontando importanti pendenze e un ambiente tanto affascinante quanto impegnativo. Lungo il percorso non mancano punti panoramici dai quali lo sguardo spazia sulla valle di Visp e sulle imponenti cime delle Alpi Vallesi. È un invito a rallentare il passo, a fermarsi per osservare il paesaggio e a lasciarsi sorprendere dall'armonia tra l'opera dell'uomo e la forza della natura.