Il Goms si veste d’oro: l’autunno più bello del Vallese

Il Goms, nell’Alto Vallese, è un mondo alpino rimasto sorprendentemente autentico. La valle è punteggiata da villaggi con case annerite dal sole, antichi fienili e granai in legno appoggiati sui caratteristici dischi di pietra che un tempo impedivano ai roditori di raggiungere le provviste. Münster, Reckingen, Gluringen, Ulrichen, Geschinen, Niederwald e Oberwald conservano ancora oggi quell’architettura che racconta secoli di vita in montagna. Ed è proprio attraversando questi villaggi a piedi che si comprende meglio il carattere del Goms.



La valle dispone di circa 400 chilometri di sentieri escursionistici segnalati. Una rete che permette di scegliere tra semplici passeggiate, itinerari lungo il fondovalle e percorsi più impegnativi verso alpeggi, passi e panorami d’alta montagna. In autunno, però, sono soprattutto i sentieri nei boschi a regalare le emozioni più intense. Uno degli itinerari più belli è il Waldweg tra Oberwald e Reckingen, circa 16 chilometri e 500 metri di dislivello. Un percorso da affrontare con calma, lasciandosi accompagnare dai colori della stagione e dalle aperture panoramiche sulla valle. Chi preferisce un’escursione più breve può scegliere il tratto tra Reckingen e Niederwald, mentre il Gommer Höhenweg, il sentiero in quota del Goms, offre numerose possibilità di combinare singole tappe. Anche il percorso tra Oberwald e Münster diventa, in questa stagione, una sorta di balcone sull’autunno vallesano. La ferrovia che attraversa la valle permette inoltre di organizzare facilmente escursioni senza dover tornare necessariamente al punto di partenza: si parte da un villaggio, si cammina fino al successivo e si rientra comodamente in treno. Un piccolo lusso che rende il Goms particolarmente adatto anche a chi vuole improvvisare la giornata in funzione del tempo e delle proprie energie.

