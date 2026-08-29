Da Padova a Trieste, un viaggio lento seguendo l’acqua

Il nostro punto di partenza è Padova, città che merita molto più di una semplice sosta. Prima di salire a bordo avremo il tempo di immergerci nella sua storia: la Basilica di Sant’Antonio, il grande Prato della Valle, le piazze del centro e soprattutto l’Università, fondata nel 1222 e tra le più antiche d’Europa. Padova ha però anche un volto legato profondamente all’acqua. Dal Portello e attraverso il Piovego si entrava in quel sistema navigabile che per secoli mise in comunicazione la città con Venezia. Merci, persone, pietre, legname e prodotti agricoli viaggiavano lentamente verso la laguna. L’acqua era l’autostrada del tempo. È da qui che inizieremo simbolicamente a seguire le tracce di quel mondo.

Lasciata Padova, la navigazione entra in uno dei paesaggi culturali più straordinari del Veneto: la Riviera del Brenta. Tra il XVI e il XVIII secolo le grandi famiglie patrizie veneziane fecero costruire lungo queste rive decine di residenze di campagna. La Riviera divenne così una sorta di prolungamento del Canal Grande, immerso però nel verde. I nobili raggiungevano le loro dimore navigando sui celebri burchielli, eleganti imbarcazioni che, nei tratti più difficili, potevano essere trainate da cavalli lungo le rive. Conche di navigazione e ponti mobili permettevano di superare i dislivelli e continuare il viaggio. Oggi navigare qui significa osservare il paesaggio alla velocità giusta. Le ville appaiono una dopo l’altra dietro giardini e grandi alberi: Villa Pisani a Stra, monumentale testimonianza della potenza di una delle più importanti famiglie veneziane, e Villa Foscari, la celebre “Malcontenta”, capolavoro di Andrea Palladio, sono soltanto due dei nomi che accompagnano questa straordinaria strada d’acqua. Il bello è proprio il punto di osservazione: dal fiume il paesaggio torna ad avere la prospettiva per la quale era stato pensato.