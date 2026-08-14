Chinderwält: dove la montagna diventa magia

A rendere speciale la visita contribuisce infine Visperterminen stessa. Una volta usciti dagli chalet, il mondo fantastico lascia nuovamente spazio alle case tradizionali, alle viuzze del paese e al paesaggio alpino.

La Chinderwält diventa così un tassello particolarmente originale dell'offerta di una destinazione che abbiamo imparato a conoscere nelle sue diverse anime:

quella dei vigneti dell'Heida, quella delle antiche Suonen, quella della montagna e del Giw e, ora, quella dedicata alle famiglie. Sono esperienze apparentemente molto diverse, unite però dallo stesso territorio. E proprio per una famiglia questo permette di costruire una giornata o un soggiorno nel quale i desideri di grandi e piccoli possono convivere: una passeggiata nella natura, un'escursione, la scoperta del villaggio e poi qualche ora lasciata completamente alla fantasia dei bambini. La Chinderwält Spielwelten è generalmente accessibile in determinati pomeriggi della settimana e gli orari possono cambiare in funzione della stagione. Prima di partire è quindi consigliabile verificare sempre giorni e orari di apertura aggiornati.