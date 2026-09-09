Massimo, lungo il fiume dei ricordi

Partimmo con entusiasmo. L’acqua, però, decise immediatamente di ricordarci chi comandava. Sul Ticino ce n’era talmente poca che a un certo punto navigare diventò impossibile. E allora scendemmo dalla barca e cominciammo a trascinarla. Altro che grande spedizione fluviale! Noi due, in mezzo al fiume, a tirare “Utopia” tra sassi, ghiaia e rivoli d’acqua, cercando ogni volta quei pochi centimetri di profondità che ci permettessero di avanzare. Oggi mi viene da sorridere. Allora, forse, un po’ meno. Ma tu avevi quella capacità particolare di trasformare anche una difficoltà in un’immagine. Dove io vedevo un problema da risolvere, tu vedevi già una fotografia o almeno... una soluzione. Forse è proprio questo uno dei ricordi più forti che ho di te: guardavamo la stessa cosa, ma non sempre vedevamo la stessa cosa. Ed era questa differenza a rendere così belli i nostri viaggi.



Poi arrivò quel momento che non dimenticherò mai. Più a valle, nei pressi di una centrale idroelettrica, improvvisamente finisti in acqua. Non era più il momento per fotografie, battute o avventure da raccontare agli amici. Per qualche istante ebbi veramente paura. Ti ripescai dal fiume e solo quando ti vidi nuovamente al sicuro capii quanto grande fosse stato lo spavento. Te lo dissi dopo? Non ricordo. Probabilmente facemmo quello che facevamo spesso: superato il pericolo, ripartimmo. Perché davanti a noi c’era ancora tanta strada. O meglio, tanta acqua.

